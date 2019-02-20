Мюнхенская разноголосица

Североатлантический альянс един лишь в нелюбви к России

Завершилась 55-я по счету Мюнхенская конференция по безопасности. В этом году форум посетило рекордное количество участников, однако достичь хоть каких-нибудь значимых результатов им так и не удалось. Скорее был уточнен перечень разногласий.

В планах конференции заметное место занимало обсуждение вопросов выхода США из Договора о РСМД, точнее – попытки "прогнуть" Россию под выдвинутые американцами условия сохранения соглашения. Наш министр иностранных дел Сергей Лавров спокойно ответил, что по "спорной" ракете, которую США избрали поводом для ликвидации договора, была представлена профессиональная и исчерпывающая информация, но представителям стран НАТО было рекомендовано не посещать презентацию. "Они не пришли, никто из натовцев, за исключением Болгарии, Турции, Греции, не появились ни на показе, ни на брифинге. После этого мобилизовывать своих союзников на обвинение нас в сломе этого важнейшего документа не очень чистоплотно", – отметил министр.

Нашлось время и для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что США не хотят, чтобы сирийское правительство восстановило контроль над северо-востоком страны. "Наши цели не изменились. Они предполагают сохранение безопасности в регионе, а это означает, что мы не хотим, чтобы режим вернулся на северо-восток, так как он не способствует стабильности", – сказал Джеффри. Почему именно США должны решать, что способствует ближневосточной безопасности, спецпредставитель скромно умолчал.

“В Берлине состоится международная конференция, призванная начать диалог о том, как контроль над вооружениями обеспечит стабильность в XXI веке”

Главное же – страны-участницы так и не смогли выработать новые принципы взаимодействия с учетом сложной мировой обстановки и кризиса традиционных систем безопасности. Например, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сказал, что его соотечественники чувствуют угрозу от своего восточного соседа, поэтому должны быть готовы инвестировать в свою безопасность больше. Он назвал позитивным решение саммитов НАТО в Ньюпорте в 2014-м и Варшаве в 2016-м, на основании чего вооруженные силы блока должны быть размещены на польской территории как подразделения передового присутствия войск альянса. Чапутович уверен, что страны – члены НАТО, особенно европейские, должны укреплять свои оборонительные возможности. Однако создавать независимую от блока европейскую армию не следует. И чтобы "предотвратить угрозы, с которыми имеем дело в Европе, особенно в Центрально-Восточной, мы нуждаемся в американском присутствии".

Руководитель МИДа ФРГ Хайко Маас был настроен отнюдь не воинственно.

"Мы должны работать вместе для того, чтобы технологическая эволюция новых типов оружия не подорвала всю архитектуру безопасности, которую мы знаем. По этой причине 15 марта в Берлине состоится международная конференция с целью инициирования диалога о том, как контроль над вооружениями может обеспечить стабильность и в XXI веке", – заявил министр.

Повторив прежние необоснованные обвинения в адрес России, якобы нарушившей Договор о РСМД, и напомнив про негативные последствия, которые это может иметь для безопасности всех причастных, но прежде всего Европы, Маас тем не менее признал, что нужно больше диалога между американцами, европейцами и россиянами. Есть потребность также привлекать других участников, прежде всего Китай, к более тесному обсуждению вопроса контроля над вооружениями.

Голубем мира выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини: урегулирование конфликтов в Ливии, на востоке Украины, в Сирии, Йемене "требует дипломатии и посредничества, способности приобщиться к процессам восстановления, трансформации военной экономики и военного общества в сторону мира. Ни один из вызовов в сфере безопасности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, не может быть эффективно решен только военными подходами".

Александр Уткин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (769) за 19 февраля 2019 года