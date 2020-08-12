The National Interest (США): почему Россия любит устраивать опасные игры в воздухе с Америкой

Авиация стран Запада продолжает увеличивать число разведывательных полетов у границ РФ. Однако это может закончиться серьезным столкновением между странами, предупреждает автор. И без того опасная холодная война с Россией может легко превратиться в горячую.

В течение последних нескольких месяцев произошло резкое увеличение тревожных инцидентов с участием американских и российских военных самолетов. Большинство случаев были связаны с полетами американских разведывательных самолетов у российской границы в районе Черного моря - предположительно, все это происходило в международном воздушном пространстве. Подобная практика является безрассудной, и она легко может перерасти в более широкую и опасную конфронтацию.

Регион Черного моря, несомненно, является эпицентром подобного рода эпизодов. 30 июля российский истребитель Су-27 осуществил перехват двух американских разведывательных самолетов; по данным российских официальных лиц, это был уже четвертый случай перехвата американских самолетов за последнюю неделю июля в этом секторе, находящемся вблизи российских берегов. Еще один перехват произошел 5 августа, и вновь в нем участвовали два американских разведывательных самолета. Эксперт веб-сайта Antiwar.com Джейсон Дитц (Jason Ditz) отмечает, что официальные лица Соединенных Штатов не комментируют такого рода инциденты, хотя очевидным можно считать то, что Америка "проявляет все больше интереса к Черному морю на фоне растущей напряженности между Россией и членом НАТО Румынией по поводу контроля над акваторией этого внутреннего моря".

После перехвата, произошедшего 30 июля, американские официальные лица заявили о том, что российский Су-27 оказался в опасной близости от американского самолета и создал таким образом ненужную опасную ситуацию. Подобного рода жалоба является обычным ответом Соединенных Штатов на подобные инциденты. В январе 2018 года Пентагон заявил о том, что российские самолеты приблизились на расстояние в 1,5 метра (5 футов) к самолету Военно-морских сил США над акваторией Черного моря. Кроме того, в сентябре 2016 года Вашингтон заявил о том, что российский истребитель якобы подлетел на расстояние в 3 метра (10 футов) к американскому самолету, пытаясь его перехватить.

Десятки, если не сотни такого рода перехватов американских самолетов или самолетов НАТО происходят каждый год, и не только в Черноморском регионе, но также в небе над Балтийским морем вдоль протяженной наземной границы между государствами-членами НАТО и Российской Федерацией. Кроме того, тревожные инциденты происходят с участием российских истребителей, пролетающих на бреющем полете над американскими кораблями и кораблями стран НАТО.

Хотя обе стороны можно обвинить в ненужном провокационном и опасном поведении, на долю Соединенных Штатов приходится большая часть вины. По данным расследования подобных случаев опасного сближения, проведенного телеканалом ABC News в апреле 2020 года, большая часть этих эпизодов произошла в небе на Черным морем и Балтийским морем. В этом материале отмечается, что "причиной опасного сближения российских самолетов с американскими самолетами и кораблями, по мнению американских официальных лиц, являются попытки России восстановить свое влияние вдоль своей границы".

Следует признать, что российские самолеты иногда осуществляют провокационное приближение к территории Соединенных Штатов, особенно к берегам Аляски, и что количество таких инцидентов, судя по всему, увеличивается. Тем не менее, их количество намного меньше тех, которые вызваны ростом военного присутствия Соединенных Штатов вдоль российской границы. Другими словами, большая часть такого рода перехватов происходит у границ России и в тысячах миль от основной территории Америки. Неопровержимая реальность состоит в том, что это Соединенные Штаты и их союзники по НАТО окружают Россию, а не Россия окружает Соединенные Штаты, и поэтому подобного рода сближения в воздухе следует рассматривать именно в этом контексте.

Кто-то может подумать, что американские военные и политические лидеры более осторожны в своих действиях. Очень маловероятным следует считать то, что информация, полученная от шпионских самолетов вблизи российской границы, очень многое добавляет к тем данным, которые уже доступны с помощью спутников, и поэтому возникает вопрос о том, насколько оправданы такого рода сближения, а также возникающие из-за этого опасные дипломатические и военные последствия. На самом деле, нынешние политики должны извлечь урок из кризиса, возникшего в апреле 2001 года, когда американские разведывательный самолет столкнулся в воздухе с китайским истребителем. Тогда не только погиб китайский пилот, но и американский разведывательный самолет вынужден был совершить экстренную посадку на китайском острове Хайнань.

После этого инцидента ситуация в течение нескольких дней оставалась весьма напряженной и тревожной. Пекин, по понятным причинам, был разозлен, а затем началась эскалация конфликта, поскольку китайская сторона не хотела возвращать самолет и, что еще хуже, отказывалась освободить членов его экипажа. В конечном итоге, правительства двух стран достигли неловкого компромисса: администрация Джорджа Буша-младшего принесла в крайне туманной форме свои извинения, после чего члены экипажа смогли вернуться домой. Однако Китай оставил у себя самолет, а также его самое современное и высокотехнологичное оборудование.

Возможно, еще более тревожным было то, что антикитайски настроенные ястребы в Соединенных Штатах попытались использовать возникший кризис для того, чтобы оправдать проведение, в целом, значительно более жесткой политики в отношении Пекина. Типичной в этом отношении была статья таких корифеев неоконсерватизма как Уильям Кристол (William Kristol) и Роберт Каган (Robert Kagan). Эти авторы назвали примирительную реакцию Соединенных Штатов "национальным унижением". Кристол и Каган увидели значительно более широкие и опасные последствия такого рода умиротворения. "Поскольку китайцы лучше оценили ситуацию, чем американские лидеры, президент Буш в итоге продемонстрировал слабость. А еще он продемонстрировал страх - страх в отношении политических, стратегических и экономических последствий, связанных с китайским вызовом. Поскольку он продемонстрировал слабость и страх, китайцы теперь будут вновь и вновь это использовать".

Можно с уверенностью предположить, что, с учетом враждебного отношения к России формирующих общественное мнение представителей американской элиты, "ястребы", скорее всего, будут раздувать любой кризис, вызванный такого рода инцидентами. В результате на Белый дом будет оказываться мощное политическое и медийное давление, и его будут подталкивать к бескомпромиссной позиции в отношении Москвы и к "противостоянию Путину". И без того опасная холодная война с Россией легко может превратиться в горячую. Официальное разрешение на проведение провокационных разведывательных полетов вдоль российской границы - это международная игра под названием "кто окажется слабаком и отвернет первым". Как показывают результаты подобной игры с использованием автомобилей, они часто заканчиваются трагически. Ответственные военные и гражданские официальные лица не должны уподобляться незрелым подросткам.

Тед Карпентер - старший научный сотрудник института Катона (Cato Institute) и постоянный автор журнала National Interest; он автор 12 книг и более 850 статей, посвященным международным отношениям.

Тед Карпентер (Ted Galen Carpenter)