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Известия.ru

SpaceX получила контракт на $316 млн от Пентагона

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ron Sachs/CNP/AdMedia

Американский производитель космической техники SpaceX получил контракт от министерства обороны США на сумму $316 млн. Эта сумма пойдет на военные запуски в 2022-2027 годах. Об этом в пятницу, 7 августа, пишет CNN Business.

В рамках этого же конкурса сделку с Пентагоном заключит и космическое предприятие United Launch Alliance. Сделка с ULA на этот же период составит $337 млн.

Отмечается, что ULA будет обслуживать 60% всех спутников национальной безопасности, которые планируется запустить до 2027 года. SpaceX возьмет на себя работу над остальными 40%-ми.

Издание подчеркивает, что SpaceX и ULA уже много лет поддерживают дуополию в отношении существующих запусков для обеспечения национальной безопасности.

United Launch Alliance — совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Компанию SpaceX основал предприниматель Илон Маск в 2002 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
SpaceX
ULA
Персоны
Илон Маск
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