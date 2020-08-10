SpaceX получила контракт на $316 млн от Пентагона

Американский производитель космической техники SpaceX получил контракт от министерства обороны США на сумму $316 млн. Эта сумма пойдет на военные запуски в 2022-2027 годах. Об этом в пятницу, 7 августа, пишет CNN Business.

В рамках этого же конкурса сделку с Пентагоном заключит и космическое предприятие United Launch Alliance. Сделка с ULA на этот же период составит $337 млн.

Отмечается, что ULA будет обслуживать 60% всех спутников национальной безопасности, которые планируется запустить до 2027 года. SpaceX возьмет на себя работу над остальными 40%-ми.

Издание подчеркивает, что SpaceX и ULA уже много лет поддерживают дуополию в отношении существующих запусков для обеспечения национальной безопасности.

United Launch Alliance — совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Компанию SpaceX основал предприниматель Илон Маск в 2002 году.