В Пентагоне признали: До поражения ракет лазерами ещё далеко

Источник изображения: Lockheed Martin
Самолеты, оснащенные лазерным оружием, еще не скоро смогут стать угрозой для баллистических ракет. К такому выводу пришел главный эксперт Пентагона в области технологий Майкл Гриффин.
До поражения ракет лазерами еще далеко
Как известно, Майкл Гриффин до недавнего времени занимал пост заместителя министра обороны США по исследованиям и разработкам. Именно он курировал, в том числе, и многие вопросы создания новейших вооружений. Одним из наиболее важных и перспективных направлений исследований и разработок нового вооружения является для США создание лазерного оружия.
Но на одной из недавних пресс-конференций Гриффин сделал сенсационное заявление:
Я крайне скептически отношусь к тому, что мы можем использовать установленный на самолете лазер, чтобы сбивать ракеты противника даже на близком расстоянии.
Что интересно, в обзоре противоракетной обороны США на 2019 год, который разрабатывался при прямом участии Гриффина, содержался призыв к инвестициям в установку лазерного оружия на беспилотные летательные аппараты. Но уже этой весной Гриффин отверг возможность перехвата крылатых и баллистических ракет с помощью оснащенных лазерным оружием самолетов.
Высокопоставленный американский эксперт признал свое скептическое отношение к перспективам использования лазерного оружия и подчеркнул, что не стоит тратить деньги на бортовые лазерные средства для уничтожения ракет противника.
Главные препятствия для поражения ракет лазерным оружием
Директор MDA вице-адмирал Джон Хилл считает, что главной причиной, препятствующей развертыванию лазерного оружия, является малый уровень мощности. Для того, чтобы эффективно перехватывать ракеты, потребуется мощность, в 5-10 раз превышающая нынешнюю. Лазерное оружие, способное поразить баллистические ракеты, как утверждает вице-адмирал, должно быть мегаваттного класса. Но пока США не располагают научно-техническими возможностями для создания боевого лазера необходимой мощности. Соответственно, и рассуждения о поражении лазерами крылатых и баллистических ракет остаются чисто спекулятивными, не имеющими под собой реальных оснований.
Источник изображения: Lockheed Martin
Поскольку в 2018 году тот же Гриффин говорил совершенно иные слова о перспективах использования бортовых лазеров, можно предположить, что за два года американское военное ведомство проанализировало и оценило реальные возможности и решило отказаться от подобных планов.
Что интересно, несмотря на признание необходимости гораздо большей мощности лазерного оружия для уничтожения баллистических ракет, в MDA пока не в состоянии точно определить необходимую мощность. Даже вице-адмирал Хилл признает, что агентству не хватает статистически значимых данных о необходимых уровнях мощности. Но в обозримой перспективе в военном ведомстве собираются провести анализ и полевые испытания лазерного воздействия на ракеты.
Что же касается текущей ситуации, то вице-адмирал Хилл утверждает: направленную энергию следует использовать в ряде специфических сфер, к которым не относится противоракетная оборона. Например, с помощью лазерного оружия можно поражать низколетящие и более медленные цели, а также наземные и надводные цели. Противодействовать баллистическим ракетам противника пока может лишь существующая система противоракетной обороны США, включая THAAD и систему корабельного / наземного базирования Aegis SM-3.
Мы не собираемся заменять кинетические системы направленной энергией. Это дополнительный набор возможностей для усложнения вычислений противника,
- подчеркнул вице-адмирал Хилл, рассказывая о перспективах применения лазерного оружия.