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Военное обозрение

В Пентагоне признали: До поражения ракет лазерами ещё далеко

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Источник изображения: Lockheed Martin

Самолеты, оснащенные лазерным оружием, еще не скоро смогут стать угрозой для баллистических ракет. К такому выводу пришел главный эксперт Пентагона в области технологий Майкл Гриффин.

До поражения ракет лазерами еще далеко

Как известно, Майкл Гриффин до недавнего времени занимал пост заместителя министра обороны США по исследованиям и разработкам. Именно он курировал, в том числе, и многие вопросы создания новейших вооружений. Одним из наиболее важных и перспективных направлений исследований и разработок нового вооружения является для США создание лазерного оружия.

Но на одной из недавних пресс-конференций Гриффин сделал сенсационное заявление:

Я крайне скептически отношусь к тому, что мы можем использовать установленный на самолете лазер, чтобы сбивать ракеты противника даже на близком расстоянии.

Что интересно, в обзоре противоракетной обороны США на 2019 год, который разрабатывался при прямом участии Гриффина, содержался призыв к инвестициям в установку лазерного оружия на беспилотные летательные аппараты. Но уже этой весной Гриффин отверг возможность перехвата крылатых и баллистических ракет с помощью оснащенных лазерным оружием самолетов.

Высокопоставленный американский эксперт признал свое скептическое отношение к перспективам использования лазерного оружия и подчеркнул, что не стоит тратить деньги на бортовые лазерные средства для уничтожения ракет противника.

Главные препятствия для поражения ракет лазерным оружием

Директор MDA вице-адмирал Джон Хилл считает, что главной причиной, препятствующей развертыванию лазерного оружия, является малый уровень мощности. Для того, чтобы эффективно перехватывать ракеты, потребуется мощность, в 5-10 раз превышающая нынешнюю. Лазерное оружие, способное поразить баллистические ракеты, как утверждает вице-адмирал, должно быть мегаваттного класса. Но пока США не располагают научно-техническими возможностями для создания боевого лазера необходимой мощности. Соответственно, и рассуждения о поражении лазерами крылатых и баллистических ракет остаются чисто спекулятивными, не имеющими под собой реальных оснований.

Источник изображения: Lockheed Martin

Поскольку в 2018 году тот же Гриффин говорил совершенно иные слова о перспективах использования бортовых лазеров, можно предположить, что за два года американское военное ведомство проанализировало и оценило реальные возможности и решило отказаться от подобных планов.

Что интересно, несмотря на признание необходимости гораздо большей мощности лазерного оружия для уничтожения баллистических ракет, в MDA пока не в состоянии точно определить необходимую мощность. Даже вице-адмирал Хилл признает, что агентству не хватает статистически значимых данных о необходимых уровнях мощности. Но в обозримой перспективе в военном ведомстве собираются провести анализ и полевые испытания лазерного воздействия на ракеты.

Что же касается текущей ситуации, то вице-адмирал Хилл утверждает: направленную энергию следует использовать в ряде специфических сфер, к которым не относится противоракетная оборона. Например, с помощью лазерного оружия можно поражать низколетящие и более медленные цели, а также наземные и надводные цели. Противодействовать баллистическим ракетам противника пока может лишь существующая система противоракетной обороны США, включая THAAD и систему корабельного / наземного базирования Aegis SM-3.

Мы не собираемся заменять кинетические системы направленной энергией. Это дополнительный набор возможностей для усложнения вычислений противника,

- подчеркнул вице-адмирал Хилл, рассказывая о перспективах применения лазерного оружия.

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США
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sm-3
THAAD
Иджис
Компании
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