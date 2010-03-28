Мишень двойного назначения
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Ракетный комплекс средней дальности РСД-10.
Источник: walkarounds.airforce.ru
Соединенные Штаты игнорируют договор РСМД
Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) между СССР и США был подписан Горбачевым и Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне и вступил в силу 1 июня 1988-го. Впервые в истории ликвидировался целый класс вооружений – все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны также обязались не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. Россия свои обязательства выполняет в отличие от противной стороны.
Переговорам предшествовало долгое ядерное противостояние в Европе, когда в ответ на размещение огромного количества бомбардировщиков, способных нести ЯО, СССР в конце 50-х годов развернул в ГДР ракеты, также способные нести ядерные заряды. Закончилось все, как известно, Карибским кризисом, когда лидеры СССР и США пришли к выводу, что конфликт надо разрешить мирным путем. Тогда договорились убрать советские БРСД с Кубы, а американские – из Турции, Италии и Великобритании. Кризис был разрешен, но вооруженное противостояние сохранялось – НАТО и СССР продолжали наращивать ракетный потенциал.
"Пионер" всегда готов
В ответ на начавшееся в 1976-м развертывание в Советском Союзе баллистических ракет средней дальности РСД-10 на сессии Совета НАТО 12 декабря 1979 года было принято решение разместить в Европе 572 ракеты средней дальности: 108 Pershing II и 464 BGM-109G Tomahawk наземного мобильного базирования. 160 КР планировалось поставить в Англии, 96 – в Западной Германии, 112 – в Италии, по 48 – в Нидерландах и Бельгии. Все Pershing II, 108 ПУ, должны были быть размещены в Западной Германии на замену Pershing 1А. При этом накануне декабрьской сессии Совета НАТО Запад пошел на умышленное завышение данных по советским ракетам средней дальности. В "Белой книге" Министерства обороны ФРГ за 1979 год утверждалось, будто СССР по состоянию имел 600 ракет средней дальности, из них 500 SS-4 и 120 SS-20. Лондонский институт стратегических исследований в издании "Военный баланс 1979–1980" показывал другие данные: 500 ракет SS-4, 90 SS-5 и 120 SS-20, хотя последние SS-5 были демонтированы годом ранее. В обеих публикациях указывалось, что темпы развертывания новейших ракет SS-20 составляют 50 единиц в год. Таким образом, к 1980-му их общее число должно было составить 150–170. В докладе Министерства обороны США по бюджету на 1981 год фигурирует цифра 60 развернутых SS-20.
“Для американцев стало большим сюрпризом, что русские пошли на ликвидацию 650 суперсовременных, самых совершенных ракет в своем арсенале”
Бывший помощник президента Джона Кеннеди по национальной безопасности Макджордж Банди писал в "Крисчен сайенс монитор" от 22 ноября 1981 года: "Советский Союз будет обладать мощным потенциалом для нанесения ядерного удара по Западной Европе главным образом благодаря эффективности его новейших ракет SS-20, и НАТО должно найти этому противовес. Предполагалось, что без такого противовеса, и в частности, без новых американских ракет, предназначенных для выполнения этой функции на территории Европы, Советский Союз будет иметь возможность угрожать западноевропейским странам в момент какого-то серьезного политического кризиса. Предполагалось также, что эта угроза может оказать политическое давление на европейцев, так как те будут чувствовать себя в опасности без американского "ядерного зонтика", который являлся важнейшим элементом, скрепляющим НАТО на протяжении 30 лет. Но такая предпосылка ошибочна – ракеты SS-20 как таковые не давали Советскому Союзу никакого дополнительного ядерного потенциала, которым бы он не обладал до развертывания на позициях первой такой ракеты. SS-4 и SS-5 были вполне пригодны для создания ядерной угрозы для Европы".
Так что так напугало "партнеров"? "Пионер" – подвижный грунтовый ракетный комплекс с РСД-10/РТ-21М (по западной классификации SS-20 Saber), создан на базе МБР "Темп-2С" (SS-X-16). Головной разработчик – Московский институт теплотехники (МИТ), главный конструктор – Александр Надирадзе. Комплекс предназначался для поражения стратегически важных площадных и стационарных военных объектов на дальности от 600 до 4500 километров (усовершенствованный вариант с ракетой 15Ж53 – до 5500 км). Разработка инициирована постановлением СМ СССР № 280-96. Предусматривалось создание БРСД с РГЧ индивидуального наведения на базе 1 и 2-й ступеней МБР "Темп-2С". Комплекс принят на вооружение в марте 1976 года, поступил в войска во второй половине 1976-го. Ракеты 15Ж45 оснащались РГЧ ИН с тремя боеголовками 15Ф452/АА-74 мощностью по 150 килотонн. Забрасываемый вес – 1740 килограммов. К середине 80-х в европейской части СССР было развернуто 30 полков SS-20 (270 ПУ), из них в состоянии боевой готовности № 1 в операционных районах находилась треть.
Гонка неприемлемых вариантов
Предварительные переговоры между Советским Союзом и США по ракетам средней дальности начались в Женеве в октябре 1980-го. В 1981-м СССР выдвинул предложение, предусматривавшее сокращение ядерных средств средней дальности, базирующихся в Европе, включая самолеты – носители ядерного оружия, примерно в три раза – до уровня 300 единиц для каждой из сторон. В декабре 1982-го советская сторона предложила установить равенство как по числу БРСД в Европе, так и по количеству самолетов-носителей среднего радиуса действия. При этом у СССР должно было остаться 162 ракеты SS-20 – столько, сколько имели Англия и Франция (64 БРПЛ Polaris A-3T, 80 БРПЛ М-20,18 БРСД S-3). Предполагалось сократить общее количество бомбардировщиков и истребителей-бомбардировщиков среднего радиуса действия до 138 единиц у каждой из сторон. В октябре 1983-го СССР выразил готовность иметь в Европе не более 140 ракет "Пионер", то есть по носителям меньше, чем имелось у Франции и Великобритании, но одинаковое количество по боезарядам. В то же время США должны были отказаться от размещения своих ракет в Европе. Штаты не приняли ни одного из этих предложений.
|Ракеты-мишени
|Источник: vpk-news.ru
В 1981 году президент США Рональд Рейган выдвинул так называемый нулевой вариант, предусматривавший отказ США от размещения "Першингов" и крылатых ракет в Западной Европе в обмен на ликвидацию всех советских РСД, в том числе в азиатской части страны. Таким образом предлагалось ликвидировать реальную группировку более чем из 600 ракет в обмен на отказ США от плана по развертыванию ракет, которые находились еще в стадии НИОКР. В марте 1983-го Рейган объявил о готовности пойти на промежуточный вариант, предусматривавший равное для СССР и США количество РСД. При этом ракеты Франции и Великобритании, а также авиация не охватывались предлагаемым соглашением. В ноябре 1983-го США предложили установить равные потолки для боеголовок РСД – по 420 единиц. Ни один из американских вариантов, исключая нулевой, не предусматривал отказ США от развертывания новых ракет в Европе. В конце 1983-го оно началось.
Из класса в класс перелетая
К началу второго раунда переговоров, а это 1986–1987 годы, американцы понимали, что русские просто так не откажутся от своих SS-20.
Здесь необходимо напомнить некоторые нюансы переговорного процесса по РСМД. Вначале ракеты малой дальности (термин, впервые появившийся именно в ходе переговоров 1987 года, речь идет об оперативно-тактических ракетах диапазона от 500–1000 км) вообще не планировались даже к обсуждению. Договор должен был ликвидировать "особо опасные" виды оружия. По мнению американской стороны – советские БРСД SS-20, по мнению советской – БРСД Pershing II. Поэтому на начальном этапе переговоров и был выбран диапазон от 1000 до 5500 километров.
Американцы предложили интересный вариант: ракеты, подлежащие сокращению, перевести в другой класс, понимая, что уничтожать новое дорогостоящее оружие нерационально. Изначально конструкцией Pershing II предусматривалась подобная трансформация, запуск ракеты был возможен в сокращенной комплектации, без одной из ступеней: вариант Pershing 1B стартовой массой 5480 килограммов, дальность – 800 километров, вариант Pershing 1C стартовой массой 3950 килограммов, дальность – 500 километров. Таким образом, ракета выходит за нижний предел БРСД, а лишние ступени американцы обязывались вывезти на территорию США. Существовал и довольно экзотический вариант модификации БРСД Pershing II в МБР Pershing III добавлением второй первой ступени – так ракета становилась трехступенчатой со стартовым весом 11 600 килограммов. СССР же предлагалось конвертировать SS-20 в МБР посредством замены тяжелой РГЧ ИН на облегченную моноблочную ГЧ 4Г76 от БРПЛ Р-29Д. Дальность при этом возрастала до 7500 километров. Взамен необходимо было снять с вооружения весь арсенал давно устаревших МБР SS-11 (УР-100 всех модификаций), всего 510 ракет. Вполне приемлемый, даже выгодный для нас вариант. Но, к сожалению, в то время благоразумие было дефицитной добродетелью у наших правящих элит – для американцев стало большим сюрпризом, что русские пошли на ликвидацию 441 ПУ и 650 суперсовременных, самых совершенных ракет в своем арсенале.
Согласно условиям договора уничтожению подлежали ракеты средней дальности – советские РСД-10, Р-12, Р-14 (по классификации НАТО – SS-20, SS-4 и SS-5 соответственно) и КР наземного базирования РК-55 (по классификации НАТО – SSC-X-4 Slingshot), американские MGM-31C Pershing II и BGM-109G (Tomahawk наземного базирования), малой дальности – советские ОТР-22 и ОТР-23 (SS-12 и SS-23), американские – Pershing-1А. К июню 1991-го договор был выполнен, СССР уничтожил 1846 ракет (из них около половины – резервные ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве), США – 846 ракет.
Мы так не договаривались
Проблемы с классификацией ракет "вероятного противника", якобы нарушающих условия Договора о РСМД, возникали и раньше, но в наше время особо остро на Западе встала проблема с новейшей российской ракетой РС-26 "Рубеж". Их эксперты упорно утверждают, что это БРСД с дальностью 5500 километров.
5 марта 2013 года вышла статья Билла Гертца, в которой утверждается: в России ведутся испытания РС-26/KY-26, которая по характеристикам является баллистической ракетой средней дальности и подпадает под ограничения договора.
Тут необходимо пояснить, что в баллистических ракетах используются твердые сорта топлива двух классов – 1.1 и 1.3. Энергетическое содержание, калорийность топлива типа 1.1 на 15–20 процентов выше, чем типа 1.3, так что при заданном стартовом и забрасываемом весе дальность пуска ракеты в первом случае будет больше. Топливо класса 1.1 обладает также лучшими технологическими свойствами, повышенной механической прочностью, устойчивостью к растрескиванию и образованию зерен. Таким образом, оно менее восприимчиво к случайному воспламенению. В то же время оно более подвержено детонации и по чувствительности близко к обычному ВВ. Поскольку требования по безопасности в техническом задании к МБР гораздо жестче, чем к БРПЛ, в первых применяется топливо класса 1.3 ("Минитмен" и "Тополь", "Тополь-М"), в БРПЛ – 1.1 ("Трайдент-2" и "Булава").
Вероятнее всего, МИТ выполнил новую МБР по технологиям БРПЛ: поскольку ракета не предназначена для установки в шахте, разрабатывался только мобильный вариант. Как следствие в техническом задании к ней не предъявлялись требования на повышенную ударостойкость, поскольку нет необходимости выдерживать ударную нагрузку на ШПУ с ракетой при близких ядерных взрывах. Создавая новую ракету, наш разработчик, возможно, использовал корпуса ступеней предыдущих моделей ракет "Тополь" и "Ярс", снабдив их топливом типа 1.1, что при заданных дальности и забрасываемом весе позволило отказаться от одной из ступеней. В результате получилась двухступенчатая относительно малогабаритная МБР, для которой в качестве транспортера можно использовать менее громоздкое и более мобильное изделие производства МАЗа – MЗKT-79291 или КамАЗ-7850. Внешнее сходство с ракетой "Пионер", видимо, и вызвало озабоченность американцев.
Но на этом охота за ракетами-нарушителями не закончилась. Администрация США нашла нового козла отпущения – российскую крылатую ракету, которая также подозревается в нарушении Договора о РСМД. Уилсон Кристофер Форд из Совета национальной безопасности заявил, что это 9M729. По данным американцев, она является аналогом ракеты морского базирования 3М14 "Калибр". Но в России КР 9M729 никому неизвестна, в реальности ее не существует. Есть Р-500/9М728 (SSC-7), которая применяется в составе системы вооружений ОТРК "Искандер-М". Первый тестовый пуск ракеты Р-500 с СПУ 9П78-1 произведен на полигоне Капустин Яр 29 мая 2007-го, государственные испытания комплекса начались в 2008-м. Не один из тестовых пусков по дальности не превышал 500 километров. Ракета 9М728 принята на вооружение в 2013 году. Внешне эта ракета и 3М14 "Калибр" очень похожи, за исключением длины – Р-500 на 1800 миллиметров короче, а это лишние полтонны горючего. Заметим, у "Калибра" это 2/3 общего запаса, без которого он вряд ли пролетит больше 500 километров. Длина контейнера с ракетой на СПУ легко контролируется средствами оптико-электронной разведки со спутника.
Разумеется, и у России есть претензии к США, они касаются создания американцами в Румынии и Польше позиционных районов ПРО для борьбы с баллистическими ракетами. Система ПРО "Иджис" (Aegis), включающая трехкоординатные РЛС с фазированной антенной решеткой AN/SPY-1 и ракеты SM-3 c пусковыми установками Mk 41, существует довольно давно, но до 2016 года она базировалась только на кораблях ВМС США. Два года назад американцы объявили о введении в строй сухопутной позиции Aegis Ashore ("Сухопутная эгида") в районе Девеселу в Румынии. На очереди согласно плану, принятому еще администрацией Обамы, развертывание аналогичного объекта в Польше. Представители России неоднократно указывали на то, что пусковая установка Mk 41 может применяться не только для противоракет, но и для КР типа Tomahawk. И если такие установки размещаются уже и на суше, можно говорить о нарушении Договора о РСМД.
Пока побудут мишенями
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон намерен разработать КРМБ с возможностью несения ядерной боеголовки для того, чтобы на переговорах с Россией иметь рычаг воздействия. Мэттис обвинил Россию в нарушении Договора о РСМД, отметив, что Вашингтону необходимо иметь "что-то, с чем мы можем вести переговоры с русскими. У нас есть варианты на случай, если Россия пойдет и дальше по этому пути". И действительно, варианты есть. После снятия с вооружения в 1992 году устаревшей моноблочной МБР LGM-30F Minuteman II ВВС получили большое количество бесхозных ступеней ракет: более 500 первых от Thiokol M55, 500 вторых от Aerojet SR19 и столько же третьих от Hercules M57. LGM-30F активно использовалась в программе запусков IFT (Integrated Flight Tests) для отработки элементов ПРО США. Первоначальным основным подрядчиком выступала корпорация Lockheed Martin. Ракета, представлявшая собой вторую и третью маршевые ступени LGM-30F, систему управления и полезную нагрузку, имела обозначение Minuteman II MSLS (Multi-Service Launch System) и в период с сентября 1996-го по июль 2001-го использовалась восемь раз.
А есть еще и система Storm, семейство наземных баллистических ракет-мишеней, которые построены компанией Orbital Sciences Corp. (OSC) для проведения испытаний противоракетных систем. Storm I – двухступенчатая твердотопливная ракета, состоящая из маршевой ступени устаревшей и снятой с вооружения тактической ракеты Sergeant и второй ступени M57A1 (она же третья ступень МБР LGM-30 Minuteman II). С января 1992-го по декабрь 1995-го было выпущено в общей сложности 12 ракет Storm I для обеспечения программы летных испытаний перспективного ЗРК THAAD (Terminal High-Area Area Defense). Storm II – одноступенчатая ракета-мишень с двигателем SR19-AJ-1 второй ступени LGМ-30F "Минитмен II" МБР. В качестве головной части применяются маневрирующие боевые блоки со снятых с вооружения БРСД MGM-31 Pershing II. Первый тестовый пуск Storm II был произведен 29 января 1997 года. Ракета оснащена системой наведения и управления GPS/INS для достижения точной траектории полета и может нести полезную нагрузку от 900 до 4260 килограммов (2000–9400 фунтов). Всего выпущено не менее 16 ракет Storm II для обеспечения целевого поля при испытаниях PAC-3.
В мишенях же числится и SRALT (Short Range Air Launched Target), которая также известна как Hera-SRALT и по существу является БРВЗ (баллистическая ракета "воздух-земля"), одноступенчатая производная от Coleman Aerospace Hera наземного базирования. Она создана для поддержки испытаний новых типов противоракетных систем. Разработана компанией Coleman Aerospace для обеспечения испытаний дешевыми ракетами-мишенями в необходимых количествах. Однако их можно легко использовать в любой точке мира, запуская на произвольных высотах и в любых направлениях.
SRALT представляет собой одноступенчатую твердотопливную ракету, которая создана на базе излишков двигателей 2-й ступени МБР LGМ-30F "Минитмен II" – "Аэроджет" SR19-AJ-1. В первом тестовом пуске ракета SRALT размещалась в грузовом отсеке транспортника C-130 Hercules. С тех пор ракета-мишень SRALT использовалась только один раз – в августе 2004-го, чтобы обеспечить целевое поле для испытания израильской ракеты-перехватчика Arrow-2. В этом случае носителем SRALT был C-17 Globemaster.
LRALT (Long Range Air Launched Target) концептуально похожа на SRALT, но это двухступенчатая мишень с использованием двух ракетных двигателей SR19-AJ-1 в тандеме. Запуск производится с борта транспортного самолета C-17 Globemaster. Ракета используется агентством по ПРО для имитации угроз МБР. После демонстрационного запуска в мае 2004-го первая оперативная миссия LRALT состоялась в сентябре 2005-го. Тогда была оценена способность отслеживания МБР наземным радиолокатором AN/FPS-108 COBRA DANE.
Согласно Договору о РСМД пуски этих ракет квалифицируются как испытания баллистических ракет наземного базирования средней дальности "нового типа", что является нарушением статьи VI, которая запрещает производить ракеты средней и меньшей дальности и проводить их летные испытания. Американцы не стесняются – в этом финансовом году в бюджет Минобороны США заложены 58 миллионов долларов на разработку перспективной БРСД. По сути они явочным порядком уже вышли из Договора о РСМД.
Сергей Кетонов
Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 12 (725) за 27 марта 2018 года
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27.03.2018
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