В Астраханской области артиллеристы Южного и Восточного военных округов в ходе учений нанесли массированный ракетный удар

Сокрушительные залпы системы "Торнадо-С" вскоре будут накрывать цели на дальности 200 км.

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Сегодня на полигоне Капустин Яр (Астраханская обл.) в ходе проведения оперативно-специального сбора был нанесен массированный ракетный удар, сообщает в среду Минобороны.

"Ракетным соединением Восточного военного округа выполнены пуски ракет комплекса "Искандер" по критически важным объектам "условного" противника при огневой поддержке реактивного артиллерийского соединения Южного военного округа, оснащенного реактивной системой залпового огня "Торнадо-С", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Для обнаружения целей в воздух были подняты беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".

"Ракетные удары наносились в составе разведывательно-ударных комплексов по поступающим в режиме реального времени данным целеуказания от беспилотных летательных аппаратов "Орлан -10", - подчеркивается в пресс-релизе.

В нем отмечается, что все условные цели, находящиеся на расстоянии 90 км, были поражены с высокой точностью, беспилотная авиация осуществила объективный контроль поражения.