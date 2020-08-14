«Искандеры» отработали уничтожение склада боеприпасов под Оренбургом

Российские военные Центрального военного округа (ЦВО) при помощи оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в ходе учений отработали уничтожение склада боеприпасов и командного пункта условного противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Электронные пуски ракет прошли в ходе двустороннего учения 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий ЦВО. По сценарию учений военные обнаружили расчеты беспилотников «Орлан-10», передающие координаты на командный пункт.

Развертывание комплексов ракетчики выполняли с марша на неподготовленных позициях. Кроме того, отрабатывались вопросы по проверке работоспособности систем ракет и их перезагрузка на пусковые установки с использованием транспортно-заряжающих машин.

Учения проходят на территории четырех полигонов Сибири и Поволжья с 10 по 14 августа. В них принимают участие более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. военной техники.

9 августа сообщалось, что Минобороны России протестировало на учениях на полигоне Капустин Яр уникальную автоматизированную систему управления (АСУ) артиллерией, которая позволила объединить дальнобойные ракетные комплексы «Торнадо-С» и «Искандер-М».