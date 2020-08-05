Войти
Военное обозрение

На Украине начато разбирательство по поставкам в ВВС тормозных парашютов с дырами

400
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Не так давно в украинских медиа вышел материал об очередных странностях при осуществлении закупок военного назначения. Речь зашла о закупке тормозных парашютов для истребителей МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины.

Украинские журналисты назвали закупленные у одной из фирм тормозные парашюты «золотыми», так как по итоговому контракту партия этих средств обошлась ВВС Украины вдвое дороже средней рыночной стоимости.

Мало того, по заявлениям украинских журналистов, ссылающихся на военнослужащих, парашютные системы оказались крайне низкого качества. Установлены факты, когда в парашютах попросту обнаруживались самые настоящие дыры и проблемы с качеством швов.

Заказчиком изделия «Система тормозная парашютная посадочная для летательных аппаратов» выступила в/ч А0215.

Источник изображения: topwar.ru

Теперь на Украине проводится разбирательство по факту поставки в ВВС страны некачественных тормозных парашютов. Заказчиком отклоняется предложение поставщика. Тем временем производитель, которым выступает НПП "Авиационные системы Украины", пишет жалобы в министерство обороны страны по поводу несправедливых обвинений.

В блогосфере уже иронизируют, что компромиссным решением для заказчика и поставщика было бы "обнаружение российского следа".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
МиГ-29
Су-27
Похожие новости
04.06.2020
«Обезглавливание»: США отрабатывают уничтожение флота России
01.06.2020
Истребители РФ отогнали стратегические бомбардировщики США от границ
30.12.2019
Зарубежный эксперт: ВВС Армении получили преимущество над ВВС Азербайджана
06.11.2019
Взгляд из Сербии: Шансы украинских истребителей в бою с российскими
19.09.2017
Петля мертвая
05.09.2008
В Геленджике открылась международная выставка "Гидроавиасалон-2008"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 09:36
  • 1
Мертвая хватка
  • 05.08 09:18
  • 67
Космонавтика Илона Маска
  • 05.08 09:01
  • 2
«Ярс» с белорусским акцентом
  • 05.08 08:36
  • 52
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 05.08 08:31
  • 109
Бессмысленный «Прибой»
  • 05.08 08:11
  • 1
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 05.08 07:52
  • 19
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 05.08 07:48
  • 2
Лукашенко: Россия сменила братские отношения с Белоруссией на партнерство
  • 05.08 07:41
  • 82
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 05.08 07:37
  • 2
Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова
  • 05.08 07:31
  • 1
Шантаж войной: Белоруссия стягивает технику к границе с Россией
  • 05.08 02:21
  • 2
Российский военный эксперт не видит большой угрозы в размещении дополнительного контингента США в Польше
  • 05.08 01:03
  • 9
Bloomberg: SpaceX планирует привлечь дополнительно $44 млрд
  • 04.08 23:35
  • 4
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 04.08 21:06
  • 16
Российским «Прибоям» предрекли потопление