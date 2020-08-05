На Украине начато разбирательство по поставкам в ВВС тормозных парашютов с дырами

Источник изображения: topwar.ru

Не так давно в украинских медиа вышел материал об очередных странностях при осуществлении закупок военного назначения. Речь зашла о закупке тормозных парашютов для истребителей МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины.

Украинские журналисты назвали закупленные у одной из фирм тормозные парашюты «золотыми», так как по итоговому контракту партия этих средств обошлась ВВС Украины вдвое дороже средней рыночной стоимости.

Мало того, по заявлениям украинских журналистов, ссылающихся на военнослужащих, парашютные системы оказались крайне низкого качества. Установлены факты, когда в парашютах попросту обнаруживались самые настоящие дыры и проблемы с качеством швов.

Заказчиком изделия «Система тормозная парашютная посадочная для летательных аппаратов» выступила в/ч А0215.

Источник изображения: topwar.ru

Теперь на Украине проводится разбирательство по факту поставки в ВВС страны некачественных тормозных парашютов. Заказчиком отклоняется предложение поставщика. Тем временем производитель, которым выступает НПП "Авиационные системы Украины", пишет жалобы в министерство обороны страны по поводу несправедливых обвинений.

В блогосфере уже иронизируют, что компромиссным решением для заказчика и поставщика было бы "обнаружение российского следа".