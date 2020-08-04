Польские СМИ предположили, что солдаты армии США будут находиться вне рамок польского законодательства

Источник изображения: Фейсбук/армия США в Европе

В польских СМИ прошла информация о том, что размещаемые при выводе из Германии в Польше американские военнослужащие будут находиться в стране «вне рамок польского законодательства». Издание Onet вышло с материалом, где говорится, что для всех американских военных в Польше польская юрисдикция действовать не будет. Другими словами, американские военные вольны делать всё, что хотят, если это хоть как-то соответствует законодательству США.

Эта публикация вызвала реакцию в Минобороны Польши. Министр Мариуш Блащак заявил о том, что репортёры «исказили реальные факты».

Блащак:

Информация о принципах размещения американских войск в Польше не соответствует действительности.

При этом министр не привёл никаких документов, которые бы однозначно регламентировали юрисдикцию военнослужащих армии США на польской территории.

На этом фоне обсуждается заявление американского посла в Польше, которое (заявление) звучит следующим образом:

Хорошие новости! США и Польша завершили переговоры по Совместной декларации оборонного сотрудничества (EDCA), которая будет воплощать общее видение нашими президентами основ военного присутствия США в Польше.

Хорошие для кого? Для Польши или для США?

В самой Польше этот документ пока не опубликован.

Чтобы понять суть «юрисдикции» американских войск в Польше, достаточно взглянуть на примеры из стран Прибалтики. Там солдаты армии США позволяют себе явно больше того, что позволено местными законами, вплоть до избиения местных жителей в ходе пьяных стычек. Но при этом никаких серьёзных наказаний представители американского военного контингента не несут.