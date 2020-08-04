Войти
Интерфакс-АВН

Российские морпехи высадятся в Арктике в рамках похода отряда кораблей по Севморпути

545
0
0
Морские пехотинцы Северного флота
Морские пехотинцы Северного флота.
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Северный флот России завершает подготовку отряда боевых кораблей и судов обеспечения к походу по Северному морскому пути, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"В настоящее время корабли и суда находятся на рейде главной базы Северного флота - Североморска. На выходных они пополнили запасы воды, топлива и продовольствия", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в понедельник.

В пресс-службе сообщили, что в походе примут участие восемь кораблей и судов: большой противолодочный корабль "Североморск", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", морской тральщик "Владимир Гуманенко", спасательное буксирное судно "Памир", большой морской танкер "Сергей Осипов", вспомогательное судно КИЛ-143 и ледокол "Илья Муромец", на котором будут находиться представители Русского географического общества.

"На различных этапах похода арктической группировки с ней будут взаимодействовать гидрографические суда Северного флота, пограничные сторожевые корабли и ледоколы "Атомфлота", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что на больших десантных кораблях в Арктику отправляются подразделения морской пехоты с боевой техникой.

"Они проведут ряд высадок на необорудованное морское побережье островов и континента. На полуострове Таймыр североморцы отработают межвидовое тактическое учение по обороне важного промышленного объекта", - сообщил Северный флот.

Готовность кораблей к походу проверили начальник штаба Северного флота Владимир Гришечкин и заместитель командующего флотом Олег Голубев.

В пресс-службе флота сообщили, что во вторник на борту кораблей состоится торжественный митинг, на котором командование даст напутствие экипажам.

В декабре прошлого года начальник российского Генштаба Валерий Герасимов назвал Севморпуть "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией". Он тогда сказал, что Россия против присутствия на Севморпути иностранных военных кораблей.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне.

20 сентября прошлого года пресс-служба Северного флота сообщила о постановке на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля новых систем ПВО дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей"). На С-400 перевооружили зенитный ракетный полк Северного флота на острове Южный. Ранее полк был вооружен системами ПВО С-300.

В прошлом ноябре командующий Северным флотом Александр Моисеев сообщил, что российские военные развернули в Арктике на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа береговые ракетные комплексы "Бастион" для прикрытия Северного морского пути.

Минобороны РФ информировало, что за последние несколько лет в Арктике реконструировано почти два десятка аэродромов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бастион
С-300
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
21180
Арктика
БДК 775
Военные учения
пр. 1155
пр.1452
СФ
Похожие новости
19.02.2020
Российские военные провели учение по тыловому обеспечению в "условно боевой" обстановке в Арктике
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
23.12.2019
Россия обустраивает в Арктике аэродромы для стратегической авиации
22.11.2019
40 тыс. тонн грузов и спецтехника доставлены в Арктику в 2019 году для обустройства военной инфраструктуры - Минобороны РФ
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.08 15:23
  • 35
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 04.08 15:23
  • 1
Маск рассказал подробности о разработке мозговых чипов
  • 04.08 15:08
  • 2
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 04.08 14:53
  • 1
Ноутбуки "Аквамарин" с операционной системой спецназначения Astra Linux адаптированы для российских условий эксплуатации
  • 04.08 14:40
  • 1
Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова
  • 04.08 14:27
  • 1
Видео: АКС-74У испытали безостановочной стрельбой
  • 04.08 13:59
  • 1
Турбовинтовой штурмовик Embraer EMB-314 Super Tucano могут показать в Киеве
  • 04.08 13:54
  • 1
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ взлетит до конца августа
  • 04.08 13:40
  • 1
Продолжается плановое оснащение ВДВ новыми и перспективными образцами вооружения и военной техники
  • 04.08 13:38
  • 4
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 04.08 13:33
  • 3
Скорость и огневая мощь: багги на базе "Тигра" покажут на "Армии-2020"
  • 04.08 13:22
  • 92
Бессмысленный «Прибой»
  • 04.08 12:44
  • 2
Украинские заводы приняли окончательное решение: танк «Тирекс» производиться не будет
  • 04.08 12:38
  • 2
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 04.08 11:54
  • 5
CNN (США): вывод войск из Германии может стать последним подарком Трампа Путину перед выборами