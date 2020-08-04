Российские морпехи высадятся в Арктике в рамках похода отряда кораблей по Севморпути

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Северный флот России завершает подготовку отряда боевых кораблей и судов обеспечения к походу по Северному морскому пути, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"В настоящее время корабли и суда находятся на рейде главной базы Северного флота - Североморска. На выходных они пополнили запасы воды, топлива и продовольствия", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в понедельник.

В пресс-службе сообщили, что в походе примут участие восемь кораблей и судов: большой противолодочный корабль "Североморск", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", морской тральщик "Владимир Гуманенко", спасательное буксирное судно "Памир", большой морской танкер "Сергей Осипов", вспомогательное судно КИЛ-143 и ледокол "Илья Муромец", на котором будут находиться представители Русского географического общества.

"На различных этапах похода арктической группировки с ней будут взаимодействовать гидрографические суда Северного флота, пограничные сторожевые корабли и ледоколы "Атомфлота", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что на больших десантных кораблях в Арктику отправляются подразделения морской пехоты с боевой техникой.

"Они проведут ряд высадок на необорудованное морское побережье островов и континента. На полуострове Таймыр североморцы отработают межвидовое тактическое учение по обороне важного промышленного объекта", - сообщил Северный флот.

Готовность кораблей к походу проверили начальник штаба Северного флота Владимир Гришечкин и заместитель командующего флотом Олег Голубев.

В пресс-службе флота сообщили, что во вторник на борту кораблей состоится торжественный митинг, на котором командование даст напутствие экипажам.

В декабре прошлого года начальник российского Генштаба Валерий Герасимов назвал Севморпуть "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией". Он тогда сказал, что Россия против присутствия на Севморпути иностранных военных кораблей.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне.

20 сентября прошлого года пресс-служба Северного флота сообщила о постановке на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля новых систем ПВО дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей"). На С-400 перевооружили зенитный ракетный полк Северного флота на острове Южный. Ранее полк был вооружен системами ПВО С-300.

В прошлом ноябре командующий Северным флотом Александр Моисеев сообщил, что российские военные развернули в Арктике на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа береговые ракетные комплексы "Бастион" для прикрытия Северного морского пути.

Минобороны РФ информировало, что за последние несколько лет в Арктике реконструировано почти два десятка аэродромов.