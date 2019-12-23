Россия обустраивает в Арктике аэродромы для стратегической авиации

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия развивает военную инфраструктуру в Арктике, в том числе, на аэродромах, куда совершают перелеты стратегические и дальние бомбардировщики, сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Решением руководства страны, министра обороны арктическая зона очень сильно развивается, строятся новые городки - теплые, современные, которые соответствуют всем требованиям. Они полностью автономны, со своими источниками энергии. Эта работа и освоение продолжаются, в том числе на базах и аэродромах, где базируется дальняя авиация", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Анадырь, Воркута, Тикси - это аэродромы, которые по своему структурному предназначению входят в состав дальней авиации", - сказал Кобылаш.

У дальней авиации есть стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

"Наши самолеты Ту-22М3 со своих базовых аэродромов, выполняя полеты по плану учебно-боевой подготовки, перелетают на эти аэродромы, готовятся там, перелетают обратно. Полеты в этой зоне - это регулярная задача, которой мы уделяем большое внимание - перелеты Ту-160 с "Энгельса" на Анадырь, Ту-95 на Воркуту. Это наши оперативные аэродромы, которые все время в работе, они у нас не простаивают", - сказал командующий.

Он назвал патрулирование самолетами дальней авиации Арктики приоритетной задачей. "Что касается полетов над арктической зоной, мы эту задачу выполняем регулярно. Она практически в планах нашей летной боевой подготовки - в приоритете. Мы планируем летно-тактические учения, которые проводятся даже с эскадрильями, чтобы экипажи получали опыт полетов в этой зоне", - сообщил он.

В ноябре 2017 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.

В марте 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскому континенту. Тогда источники сообщили "Интерфаксу", что полет через Северный полюс совершили два российских противолодочных самолета в сопровождении истребителей и самолета-заправщика.

В августе 2018 года в ходе учения два российских Ту-160 в ходе учения впервые приземлились на аэродроме "Анадырь". В октябре 2018 года департамент информации Минобороны РФ сообщал, что с 2017 года на арктические аэродромы "Воркута" и "Анадырь" совершают перелеты дальние бомбардировщики Ту-22М3.

В августе 2019 года Минобороны РФ сообщило, что два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 в ходе учения на несколько дней совершили перелет на аэродром "Анадырь" (самый восточный город России, недалеко от морской границы России и США) на Чукотке.

ГРУППИРОВКА В АРКТИКЕ

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне. 20 сентября пресс-служба Северного флота сообщила о постановке на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля новых систем ПВО дальнего действия С-400. На С-400 перевооружили зенитный ракетный полк Северного флота на острове Южный. Ранее полк был вооружен системами ПВО С-300.

19 ноября командующий Северным флотом Александр Моисеев сообщил, что российские военные развернули в Арктике на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа береговые ракетные комплексы "Бастион" для прикрытия Северного морского пути.

Минобороны РФ информировало, что за последние несколько лет в Арктике реконструировано почти два десятка аэродромов.

В декабре на встрече в Москве с военными атташе начальник российского Генштаба Герасимов заявил, что Россия против присутствия иностранных военных кораблей на Северном морском пути. "На сегодняшний день наши Вооруженные Силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет", - сказал он.

Герасимов назвал Северный морской путь ""исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией", цитировала начальника генштаба газета Минобороны РФ "Красная звезда".