Атомный ледокольный флот России увеличат в несколько раз

Холодный расчет эскадры

Госкорпорация «Росатом», добывающие компании «Норникель» и «НОВАТЭК» готовы инвестировать несколько триллионов рублей в строительство новых ледоколов для обслуживания Северного морского пути – кратчайшего транспортного коридора, соединяющего Европу и Азию. К 2030 году магистраль должна обеспечить обмен грузами между ними до 160 млн т. Расстояние от порта Мурманска до портов Японии через российские территориальные воды составляет около 6 тыс. км, что вдвое меньше, чем если бы суда шли через Суэцкий канал. Коридор сокращает время транзита с 37 до 18 дней. Этот факт будоражит Запад, считающий, что подобные трассы, несмотря на международные законы, должны быть общедоступными. Последний факт Россия не оспаривает, но с тем, что в российских территориальных водах может быть свободное судоходство, не согласна.

ЛЕДЯНЫЕ КУЛАКИ

Интересы российских добывающих компаний «Норникель» и «НОВАТЭК» вполне понятны – никель и газ, стратегические экспортные ресурсы. В следующем году ожидается открытие и самого крупного угольного месторождения в регионе. Поставка сырья из него должна обеспечить Азию топливом. Однако добыть все это не означает поставить заказчику. Директор дирекции Северного морского пути (СМП) Вячеслав Рукша говорит, что за последние 5–7 лет, несмотря на прогнозы синоптиков, льда в Арктике меньше не стало, значит, беспрепятственная круглогодичная навигация остается под вопросом. Об этом он говорил в канун Дня Военно-морского флота на форуме «День Арктики» в Санкт-Петербурге, направленном на обмен опытом основных участников и бизнес-партнеров освоения СМП. Для всех проблема одна – возможность беспрепятственного судоходства по всей трассе арктического маршрута.

«Помочь» готов целый ряд стран. На Русскую Арктику претендуют Дания, Канада, Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия, США и даже Китай. У каждой из стран свой резон войти в регион. В Америке вообще считают, что Севморпуть должен быть общедоступной международной магистралью, по которой должно осуществляться независимое судоходство. При этом экс-министр ВМС США Ричард Спенсер совершенно не стесняется говорить о необходимости расширения присутствия американского флота в Арктике. Причем с «более заметными» средствами, которые имели бы потенциал сдерживания России. Речь, по всей видимости, о создании западной военной инфраструктуры на российском Севере. Тут можно только провести аналогию с Аляской: если не продадут, так «отожмем».

Правда, сегодня сделать это сложно. Минобороны России развернуло шесть военных баз: на островах Котельный (Новосибирские острова), Земля Александры (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа), Средний (Северная Земля), а также в поселке Рогачево (Новая Земля), на мысе Шмидта и острове Врангеля (входят в Чукотский автономный округ). Кроме них, здесь есть более десятка военных аэродромов, позиции зенитных ракетных систем и военные порты. Структура построена так, что базы не только прикрывают территорию от возможного нападения через Северный полюс, но и становятся воротами на «вход и выход». Военная инфраструктура работает круглогодично, но она завязана на сезонный завоз материально-технического имущества.

Минобороны решает эту проблему. У него уже есть собственный ледокольный флот – корабль проекта 21180 типа «Илья Муромец», а также серия патрульных кораблей Арктической зоны проекта 23550 типа «Иван Папанин». Первый – это дизель-электрический ледокол нового поколения с мощной энергоустановкой, современной гребной электроустановкой российского производства, большим объемом помещений и расширенными функциональными возможностями. «Илья Муромец» стал первым за 45 лет ледоколом, созданным исключительно для нужд ВМФ России.

Второй ледокол – универсальный корабль, объединяющий возможности буксира, патрульного корабля и ледокола. Он может действовать как в тропиках, так и во льдах толщиной до 1,5 м. Но самое главное – самостоятельно наносить артиллерийские и ракетные удары по морским, береговым и даже воздушным целям. Для этого на их борту предусмотрена возможность размещения автоматической артиллерийской установки АК-176МА.

Пушка – новейшее изделие Петербургского машиностроительного завода «Арсенал». Наведение орудия осуществляется цифровой системой управления. В артиллерийском погребе под артустановкой размещен арсенал из 152 76-мм снарядов. Автоматика орудия и средства подачи боеприпасов позволяют стрелять с темпом до 125 выстрелов в минуту. Благодаря системе охлаждения ствола возможна стрельба длинной очередью, вплоть до 75 выстрелов. При стрельбе по надводным или береговым целям дальность эффективной стрельбы составляет 16 км.

В области кораблестроения в ВМФ принята новая концепция «открытой кормы»: создаются не узкоспециализированные для решения конкретных задач боевые единицы, а платформы. На них есть навигационное оборудование для выполнения задач судоходства. А в кормовой части – свободный отсек, где можно разместить несколько легкосъемных боевых модулей. При таком подходе можно создавать корабли-носители, не привязывая их к решению конкретной боевой задачи, и устанавливать боевой модуль в зависимости от обстановки. Даже прямо в море во время несения боевой службы благодаря этому и 20-фунтовым морским контейнерам, в которых находятся либо двухтрубные пусковые установки крылатых ракет «Калибр-НК», либо четырехтрубные комплекса «Уран» с ракетой Х-35УЭ. В настоящее время в контейнерах могут располагаться кроме ракет и торпед различные глубоководные роботизированные и водолазные комплексы. Впрочем, если говорить о более серьезной поддержке и обеспечении баз, этого недостаточно. Толщина льда в некоторых случаях в регионе может превышать три метра, что сделает невозможным поддержку военных объектов в случае возникновения военного конфликта.

ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС

На форуме «День Арктики» военную тему не поднимали. Хотя понятно, что планы «Росатома» и Минобороны находятся в одной плоскости. Сегодня вопросами проводки судов по Севморпути, а при необходимости и спасателей для военных, занимаются пять ледоколов: «Ямал», «Таймыр», «Вайгач», «50 лет Победы» и «Арктика». Последний – сверхмощное судно проекта 22220, оно принято в строй в прошлом году. Однако три первых будут выведены из состава флота уже в 2029 году. Вячеслав Рукша говорит, что будет построено еще четыре судна проекта 22220 «Арктика».

Атомоходы типа «Арктика» – сегодня самые мощные в мире. Они оснащаются двухреакторной энергетической установкой «РИТМ-200». Ледокол способен проложить 54-метровый канал во льдах толщиной в три метра. Это позволяет проводить танкеры водоизмещением свыше 100 тыс. т. Головной ледокол этого класса «Арктика» был введен в строй в прошлом году. Еще четыре – «Сибирь», «Урал», «Чукотка» и «Якутия» – находятся в разной степени готовности на АО «Балтийский завод» в Санкт-Петербурге.

На заводе «Звезда» на Дальнем Востоке заложен сверхмощный ледокол проекта 10510 типа «Лидер». Атомоход будет оснащен двумя реакторами «РИТМ-400», четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более четырех метров со скоростью два узла. При толщине льда два метра скорость ледокола составит до 12 узлов – это оптимальная коммерческая скорость движения на Северном морском пути. «Однако темп строительства – одно судно в два года – медленный», – отмечает специалист.

При этом гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев говорит, что «планы по строительству ледоколов, один из которых уже построен, четыре в стадии строительства, не окончательны. Это лишь один из этапов развития атомного ледокольного флота на горизонте до 2026 года. Мы вернемся к вопросу увеличения ледоколов проекта 22220». Лихачев добавил, что в 2023–2024 годах «Росатом» примет решение о том, какое количество серийных больших ледоколов на 120 МВт потребуется стране после 2030 года.

В то же время первый замгендиректора корпорации Кирилл Комаров пояснил на «Дне Арктики», что «Росатом» как минимум планирует заказать шесть дополнительных ледоколов, чтобы обеспечить экспорт российских углеводородов и международный транзит на Севморпути. По его словам, два из них это атомные ледоколы серии 22220 типа «Арктика» мощностью 60 МВт, еще четыре ледокола на сжиженном природном газе (СПГ). Финансирование их строительства планируют вести и «Норникель», и «НОВАТЭК».

Глава дирекции «Севморпути» «Росатома» Вячеслав Рукша говорит, что, по предварительной оценке, до 2030 года стоит задача строительства еще не менее шести ледоколов, четыре из которых предназначены для обеспечения транспортировки природных ресурсов. Госкорпорация готова инвестировать в проекты «на базе долгосрочных договоров с партнерами», сообщил он. В презентации господина Рукши говорилось, что до декабря текущего года необходимо принять решение о коммерческом строительстве трех-четырех ледоколов на СПГ взамен действующих атомных ледоколов, используемых для проектов «Газпромнефти» с 2026 года, «Норникеля» с 2029 года и «НОВАТЭКа» в Обской губе с 2026 года.

ПОЛЮС ПЛЮС

Что бы ни делалось в регионе, все взаимосвязано. В прошлом году Арктическая группировка Северного флота под командованием замкомандующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева провела девятый поход по маршруту Северного морского пути. В общей сложности поход продлился около двух с половиной месяцев. В нем приняли участие восемь кораблей и судов: большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», морской тральщик «Владимир Гуманенко», спасательное буксирное судно «Памир», большой морской танкер «Сергей Осипов», килекторное судно КИЛ-143 и ледокол «Илья Муромец», на котором также находятся участники комплексной арктической экспедиции Русского географического общества.

На различных этапах похода арктической группировки с ней взаимодействовали гидрографические суда Северного флота, пограничные сторожевые корабли и ледоколы Атомфлота. Североморцы провели учения по обеспечению безопасности экономической деятельности и разрешению кризисных ситуаций в случае их возникновения, а также в районе полуострова Таймыр отработали межвидовое взаимодействие с подразделениями ВДВ, авиацией Воздушно-космических сил, а также Западного и Центрального военных округов в ходе проведения тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

В акватории Берингова моря силы Арктической группировки Северного флота дважды высадили морской десант на тихоокеанское побережье Чукотского полуострова. Учения по разрешению кризисных ситуаций и проведению рейдовых действий в Арктике были проведены североморцами в бухте Провидения и в заливе Креста, неподалеку от населенного пункта Эгвекинот. На завершающем этапе корабли и суда Северного флота обеспечили стрельбу береговым ракетным комплексом «Бастион» с острова Земля Александры по надводной цели в Баренцевом море.

Проведение столь масштабных мероприятий боевой подготовки в регионе невозможно без наличия ледокольного флота. Особенно если речь идет о круглогодичной работе. Можно предположить, что Минобороны будет взаимодействовать с гражданским флотом, в этом плане увеличение количества ледоколов различных классов на Севморпути будет как нельзя более кстати.

Дмитрий Сафонов

Дмитрий Викторович Сафонов – военный журналист.