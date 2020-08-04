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ЦАМТО

В Новороссийской ВМБ ЧФ прошли первые тренировки водолазов на новом учебно-тренировочном комплексе

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Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс
Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс по водолазной, спасательной, штурмовой и горной подготовке.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 3 августа. В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) ЧФ прошли первые тренировки водолазных специалистов на новых учебно-тренировочных комплексах (УТК): по спасательной и легководолазной подготовке "Афалина" и по борьбе за живучесть кораблей "Гефест".

В ходе тренировок на УТК "Афалина" водолазы отработали практические навыки по ведению водолазных работ в различных видах снаряжения, а также провели учебное занятие по условному покиданию аварийного корабля с использованием индивидуальных и коллективных средств спасения.

На учебно-тренировочном комплексе "Гефест" прошли тренировки корабельного состава НВМБ на тренажерах под названиями: "по борьбе с водой", "по борьбе с пожаром", "дымовой лабиринт" и "пенный отсек". В каждом из тренажеров, имитирующих различные отсеки корабля, моряки поочередно отработали действия в аварийных ситуациях в обстановке, максимально приближенной к реальной.

Все занятия проходили под наблюдением инструкторов, действия обучаемых сопровождались видеофиксацией для дальнейшего разбора тренировок в ходе теоретических занятий.

24 июля состоялось мероприятие по торжественному открытию учебно-тренировочных комплексов на территории НВМБ командующим войсками Южного военного округа генералом армии Александром Дворниковым.

Справочно:

УТК "Афалина" предназначен для теоретической и практической подготовки обучаемых выполнению водолазных работ в условиях, приближенных к реальным. Новейший комплекс обеспечивает приобретение в береговых условиях необходимых теоретических знаний, а также практических умений и навыков по проведению водолазных работ в различных видах водолазного снаряжения. УТК оборудован современным водолазным снаряжением, позволяющим безопасно и эффективно проводить подготовку водолазов. Расчетная вместимость тренажерного комплекса – до 25 обучаемых.

УТК "Гефест" предназначен для отработки действий личного состава надводных кораблей и судов при возникновении аварийных ситуаций.

Комплекс позволяет на двух рабочих местах отрабатывать практические действия по борьбе с поступлением воды в разных отсеках, имитировать аварийные ситуации, возникающие при получении кораблем пробоин, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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