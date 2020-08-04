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ЦАМТО

Более 730 ед. техники будет задействовано для организации показов в ходе форуме "Армия-2020"

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Армия-2019
Армия-2019.
Источник изображения: © Валерий Матыцин/ТАСС

ЦАМТО, 3 августа. Более 730 ед. военной и специальной техники будет задействовано для организации динамического и статического показа вооружения и военной техники на МВТФ "Армия-2020" на главной площадке форума в Московской области.

"Подготовка к Международному военно-техническому форуму "Армия-2020" является одной из важнейших задач для всех органов управления и подразделений МТО. В целях организации и подготовки динамического и статического показа вооружения и военной техники на военно-техническом форуме "Армия-2020" будет задействовано 730 ед. военной техники и вооружения. Только для обеспечения проживания привлекаемого личного состава, а это не мало – более 2000 человек, в том числе граждан иностранных государств, ведется подготовка жилых фондов в шести военных городках. Участники игр будут обеспечены горячим питанием, в том числе с учетом национальных особенностей", – сообщил заместитель командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга.

Также в настоящее время формируется запас горючего, запасных частей, расходных материалов, продуктов в столовых и организуется подвоз материальных средств. Прорабатываются вопросы доставки экипажей к местам проведения соревнований и обратный их выезд, культурно-досуговая программа с посещением достопримечательностей Москвы и регионов проведения конкурсов, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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