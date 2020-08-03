Экипаж Crew Dragon поблагодарил российских космонавтов на МКС за их вклад в успех тестового полета нового корабля США

Космонавты NASA Роберт Бенкен (на переднем плане) и Дуглас Херли в скафандрах SpaceX, на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon для запуска миссии Demo-2, Флорида, США.

Вашингтон. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Экипаж Crew Dragon в субботу поблагодарил российских космонавтов, работающих на Международной космической станции (МКС), за их вклад в проведение испытательного полета первого за последние девять лет американского пилотируемого корабля.

"Совсем недавно нам напомнили, что скоро будет 45-я годовщина тестового проекта "Союз"-"Аполлон". Эта миссия была образцом командной работы России и США... И нынешняя совместная работа в рамках этой экспедиции с Анатолием (Иванишиным) и Иваном (Вагнером), и большой объем их участия в совместной работе в ходе миссии были замечательными, - заявил на борту МКС командир Crew Dragon астронавт NASA Дуглас Харли в преддверии расстыковки корабля со станцией. - Мы им очень благодарны за вклад в успех работы 63-й экспедиции и тестового полета Crew Dragon. Иван, Анатолий, спасибо!"

Со своей стороны в ходе церемонии прощания российские космонавты также поблагодарили экипаж возвращающего на Землю корабля Crew Dragon за совместную работу и пожелали астронавтам успешной посадки.

По сообщению NASA, новый американский пилотируемый корабль компании SpaceX с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном в субботу по времени Восточного побережья США, когда в Москве уже наступит воскресенье, расстыкуется с МКС.

Она планируется 1 августа в 19:34 по времени Восточного побережья США (2 августа в 02:34 мск). Затем через 19 часов спускаемый аппарат с астронавтами должен будет совершить приводнение в Атлантике около берегов штата Флорида.

Это будет первое приводнение американского спускаемого корабля, совершенное за последние 45 лет после завершения программы полетов "Аполлонов" в 1975 году.

Первый после почти девятилетнего перерыва вслед за окончанием программы шаттлов пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, стартовал к МКС 30 мая.

В рамках тестового полета корабль доставил на МКС Харли и Бенкена, которые проработали там два месяца вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером и американскими астронавтом Крисом Кэссиди.