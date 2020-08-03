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Испытания 130-мм танковой пушки Rheinmetall

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Германская группа Rheinmetall распространила фото и видео испытаний своей перспективной 130-мм гладкоствольной танковой пушки L51, установленной в новой башне с автоматом заряжания на шасси британского основного танка Challenger 2. Данная комбинация создана в рамках очередного предложения по длительно тянущейся программе британской армии по модернизации этих танков Challenger 2 Life Extension Programe (LEP).

Опытный образец перспективной 130-мм гладкоствольной танковой пушки Rheinmetall L51, установленной в новой башне с автоматом заряжания на шасси британского основного танка Challenger 2 (с) кадр из видео Rheinmetall

Напомним, что в 2019 году созданное Rheinmetall и корпорацией BAE Systems британское совместное предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) представило демонстратор варианта модернизации британского танка Challenger 2 по программе британской армии Challenger 2 Life Extension Project (LEP) с установкой на танк новой башни со 120-мм гладкоствольной танковой пушкой Rheinmetall Rh 120 L55A1 (фактическим разработчиком самой башни также является Rheinmetall). Теперь представлен и вариант с отрабатываемой Rheinmetall перспективной 130-мм танковой пушкой L51, хотя вероятность выбора британцами новой 130-мм пушки, фактически только находящейся в начальной стадии отработки, представляется маловероятной.

Создаваемая Rheinmetall перспективная 130-мм гладкоствольная танковая пушка, первоначально обозначавшаяся как Next Generation (NG) 130, была впервые представлена на выставке Eurosatory 2016 в Париже в июне 2016 года. Полигонные испытания первого опытного образца ("демонстратора технологии") 130-мм пушки были начаты в 2019 году, и представитель Rheinmetall сообщал, что к ноябрю 2019 года из первого опытного образца орудия было произведено около 80 выстрелов на полигоне, и что было начато изготовление второго опытного образца орудия с определенными изменениями в конструкции.

Представители разработчика сообщали, что 130-мм орудие имеет длину ствола в 51 калибр (L51) и использует новую высокопрочную сталь и хромирование ствола. Пушка оснащена вертикальным клиновым затвором, электрическим механизмом производства выстрела и увеличенным объемом каморы, что позволяет использовать больший заряд для получения более высокой начальной скорости и, следовательно, более высоких характеристик бронепробиваемости. По словам представителя, ствол орудия имеет теплоизоляционный кожух и систему контроля изгиба ствола. Ствол 130-мм пушки имеет фактическую длиину 6,63 м, а общий вес орудия составляет 3000 кг, включая откатные механизмы, но без монтажных элементов для установки в башню.

Представитель Rheinmetall заявлял, что камора первого опытного орудия NG 130 имеет объем 15 литров и расчетное давление 880 МПа, но что "благодаря опыту и знаниям, полученным в ходе испытаний в режиме реального времени, эти данные будут изменены на следующем этапе развития".

Первый 130-мм выстрел, разработанный Rheinmetall, представляет собой бронебойный подкалиберный снаряд с отделяемым поддоном (APFSDS-T) с полусгораемой гильзой, новым высокоэнергетическим пороховым зарядом, относящимся к категории нечувствительных для детонации, и новым усовершенствованным вольфрамовым бронебойным сердечником большой длины с повышенной бронепробиваемостью.

Опытный образец перспективной 130-мм гладкоствольной танковой пушки Rheinmetall L51, установленной в новой башне с автоматом заряжания на шасси британского основного танка Challenger 2 (с) кадры из видео Rheinmetall

Видео (с) Rheinmetall :

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Продукция
Challenger 2
Компании
BAE Systems
Rheinmetall
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