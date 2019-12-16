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Rheinmetall начал испытания первого опытного образца 130-мм танковой пушки

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Как сообщает журнал "Jane's International Defence Review" в материале Christopher F. Foss "Rheinmetall advances Next Generation 130 mm tank gun", представители Rheinmetall Weapons and Ammunition (дивизиона германской группы Rheinmetall), заявили, что "завершена разработка" и начаты полигонные испытания первого опытного образца перспективной 130-мм гладкоствольной танковой пушки Next Generation (NG) 130, но ожидаются некоторые дальнейшие изменения в конструкции орудия.

Первый опытный образец перспективной 130-мм гладкоствольной танковой пушки Next Generation (NG) 130 разработки германской группы Rheinmetall (с) Patrick Allen / Jane's

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130-мм танковая пушка NG 130, впервые представленная на выставке Eurosatory 2016 в Париже, считается технологическим демонстратором (TD), и группа Rheinmetall заявила, что планирует предложить его в качестве потенциального вооружения для перспективной боевой машины нового поколения армии США Next Generation Combat Vehicle (NGCV).

Представитель Rheinmetall, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что 130-мм орудие имеет длину ствола в 51 калибр (L51) и использует новую высокопрочную сталь и хромирование ствола. Пушка оснащена вертикальным клиновым затвором, электрическим механизмом производства выстрела и увеличенным объемом каморы, что позволяет использовать больший заряд для получения более высокой начальной скорости и, следовательно, более высоких характеристик бронепробиваемости. По словам представителя, ствол орудия имеет теплоизоляционный кожух и систему контроля изгиба ствола.

Rheinmetall сообщал, что ствол 130-мм пушки имеет фактическую длиину 6,63 м, а общий вес орудия составляет 3000 кг, включая откатные механизмы, но без монтажных элементов для установки в башню. Представитель компании подтвердил, что к ноябрю 2019 года из первого опытного образца орудия было произведено около 80 выстрелов на полигоне.

Представитель Rheinmetall сказал, что камора первого опытного орудия NG 130 имеет объем 15 литров и расчетное давление 880 МПа, но добавил, что "благодаря опыту и знаниям, полученным в ходе испытаний в режиме реального времени, эти данные будут изменены на следующем этапе развития".

Первый опытный образец 130-мм пушки NG 130 был изготовлен Rheinmetall за собственный счет. В настоящее время ведется изготовление второго орудия, которое будет включать ряд модификаций.

Первый 130-мм выстрел, разработанный компанией Rheinmetall, представляет собой бронебойый полкалиберный снаряд с отделяемым поддоном (APFSDS-T) с полусгораемой гильзой, новым высокоэнергетическим пороховым зарядом, относящимся к категории нечувствительных для детонации, и новым усовершенствованным вольфрамовым бронебойным сердечником большой длины с повышенной бронепробиваемостью.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Компании
Rheinmetall
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