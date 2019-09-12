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12.09.2019
bmpd.livejournal.com

Новая башня для танка Challenger 2

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На проходящей в Лондоне с 10 по 13 сентября 2019 года оборонной выставке Defence and Security Equipment International (DSEI) 2019, недавно созданное германской группой Rheinmetall и корпорацией BAE Systems британское совместное предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) представило демонстратор варианта радикальной модернизации британского основного танка Challenger 2 по длительно тянущейся программе британской армии Challenger 2 Life Extension Project (LEP). Предложение RBSL заключается в установке на танк новой башни со 120-мм гладкоствольной танковой пушкой Rheinmetall Rh 120 L55A1.

Демонстратор модернизированного британского основного танка Challenger 2 по программе Challenger 2 Life Extension Project (LEP) c новой башней, представленный совместным предприятием Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) в экспозиции выставки DSEI-2019. Лондон, 10.09.2019 (с) Defence Photography / twitter.com/DefencePhoto

На DSEI-2019 выставлен демонстратор танка, оснащенный макетом новой башни (фактическим разработчиком башни выступает Rheinmetall). Модернизированный танк также будет оснащен полностью новыми системами управления огнем, наблюдения и связи, а в боекомплект новой 120-мм гладкоствольной пушки будет входить программируемый осколочно-фугасный выстрел DM11. Штатный дизельный двигатель Perkins мощностью в 1200 л.с. также предполагается заменить на германский MTU в 1500 л.с.

Напомним, что проекты модернизации танков Challenger 2 возбуждались в Великобритании неоднократно с момента официального поступления этих машин на вооружение в 1998 году, вращаясь в первую очередь вокруг замены откровенно устаревшей 120-мм нарезной пушки L30А1 этих танков на гладкоствольную. Однако по финансовым причинам ни одно из предложений до настоящего времени не доходило до реализации. Замена нарезной пушки с раздельным заряжанием на гладкоствольную немецкую Rheinmetall Rh 120 L44/L55 с унитарными выстрелами требовала создания новой башни, что делает модернизацию крайне дорогостоящей.

Лишь в декабре 2015 года была запущена программа ограниченной модернизации Challenger 2 Life Extension Project (LEP), которая изначально планировалась как полностью сосредоточенная на модернизации "подсистем башни" (то есть систем управления огнем, связи, информационных, и т.д.) без замены вооружения, и затраты на которую оценивались от 624 до 700 млн фунтов. В декабре 2016 года в тендере по программе LEP были выбраны два предложения проектов ограниченной модернизации - BAE Systems (в консорциуме с General Dynamics UK) и немецкой Rheinmetall - а окончательный выбор проекта предполагалось сделать в 2019 году. Однако в июле 2019 года министерство обороны Великобритании приняло решение о переносе сроков принятьия решения по программе LEP минимум на два года (то есть до 2021 года) и проведения полной переоценки программы.

Фактически данная переоценка, как можно понять, сводится к желанию отказаться от ограниченных вариантов модернизации и реализовать более радикальный вариант с заменой башни и пушки. Видимо, хорошо зная это, BAE Systems и Rheinmetall и объединились в 2019 году в рамках RBSL с целью предложения британскому военному ведомству радикального варианта модернизации танка с новой башней и орудием. Демонстратор данного варианта модернизации был впервые выкачен BAE Systems и Rheinmetall в начале 2019 года.

Следует, однако, отметить, что пока что программа Challenger 2 LEP продолжает оставться в полной неопределенности, и пока что неясно, одобрит ли британское правительство дорогостоящий радикальный вариант модернизации танков Challenger 2. .

Демонстратор модернизированного британского основного танка Challenger 2 по программе Challenger 2 Life Extension Project (LEP) c новой башней, представленный совместным предприятием Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) в экспозиции выставки DSEI-2019. Лондон, 10.09.2019 (с) Ed Webster / www.facebook.com и andrei-bt.livejournal.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Продукция
Challenger 2
Компании
BAE Systems
General Dynamics
Rheinmetall
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