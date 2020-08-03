Фотография закладной доски универсального десантного корабля "Иван Рогов" проекта 23900 (заводской номер 01901), заложенного 20 июля 2020 года для ВМФ России на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи, с достаточно детальным изображением облика корабля, спроектированного АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" (ЗПКБ).

Закладная доска универсального десантного корабля "Иван Рогов" проекта 23900 (заводской номер 01901) разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Корабль был заложен 20.07.2020 для ВМФ России на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи (с) ТВ России / обработка militaryrussia.ru

Заметно, что изображение проекта 23900 на закладной доске отличается от изображения корабля на стенде, продемонстрированном во время посещения 9 января 2020 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным экспозиции, посвящённой перспективам развития Военно-Морского Флота Российской Федерации, в здании Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С.Нахимова в Севастополе.

В частности, в первую очередь стоит отметить, что в окончательном облике корабль изображен с винто-рулевыми колонками в качестве движителей, аналогично французскому универсальному десантному кораблю (УДК) Mistral. Таким образом, на корабле проекта 23900 применена единая электроэнергетическая установка. В сочетании с общей архитектурой и с тем, что размерения корабля проекта 23900 очень близки к таковым УДК Mistral, можно сделать очевидный вывод, что Mistral явно выступал в качестве образца (что разумно) при проектировании корабля 23900.

Также обращает внимание, что ряд деталей изображения на закладной доске выглядят более рациональными по сравнению с распространенным ЗПКБ перед церемонией закладки рендерным изображением корабля. В частности, бортовой спонсон по правому борту выглядит на закладной доске расположенным выше, чем на рендере (где он находится фактически у самой ватерлинии - хотя в любом случае открытое размещение шлюпок на таком низком спонсоне, а не полузакрытое размещение в корпусе корабля, выглядит странным), а также отсутствует "впендюренный" на рендере прямо на носовую часть полетной палубы боевой модуль ЗРПК "Панцирь-М".

Официальное изображение универсального десантного корабля проекта 23900 с плаката с церемонии закладки на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи 20.07.2020 (с) АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро"