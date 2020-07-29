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ЦАМТО

В МИД РФ считают размещение ЗРС С-400 на российских арктических островах логичным шагом

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Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

ЦАМТО, 28 июля. Появление систем С-400 на российских арктических островах – логичный шаг, это нужно исключительно в оборонительных целях, заявил в интервью "РИА Новости" посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго обратил внимание на развертывание новых российских баз в Арктике и размещение там ЗРС С-400.

"Что касается появления систем С-400 на российских арктических островах – это логичный шаг после создания сплошного радиолокационного поля над территорией нашей страны. Система С-400 имеет исключительно оборонительное предназначение. Ее размещение – где бы то ни было – не должно вызвать беспокойство, если, конечно, выражающие такое беспокойство не вынашивают агрессивных намерений в отношении района или объекта, которые ЗРС С-400 призвана защищать", – цитирует "РИА Новости" Н.Корчунова.

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Страны
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
Арктика
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