Батальонные тактические учения начались на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья

Ростов-на-Дону. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Более пяти тысяч военнослужащих Южного военного округа приступили к проведению двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Учения одновременно проходят в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на военных базах ЮВО в Абхазии и Южной Осетии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях принимают участие тактические группы мотострелковых, танковых и артиллерийских воинских частей. Также в составе батальонов мотострелковых и артиллерийских соединений свои задачи выполняют подразделения инженерных войск, РХБ защиты, медицинские войска, ПВО, разведывательные и другие.

"Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020"", - цитируют в пресс-службе слова командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.

Уточняется, что на этапах боевой стрельбы задействованы артиллерийские дивизионы и батареи реактивных систем залпового огня "Торнадо", "Град", самоходных установок "Мста-С", "Гвоздика", "Акация". Также в составе разведывательных огневых комплексов задействованы танки Т-72Б3, Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3.

Кроме того, командующим округом поставлена задача обеспечения видеоконтроля со всех мест проведения учений в режиме реального времени.