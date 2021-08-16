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Интерфакс-АВН

Более 6 тыс. военных проведут учения сразу в 10 регионах северо-запада России

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Боевые машины пехоты БМП-2 и танки Т-72Б3 во время основного этапа стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020"
Боевые машины пехоты БМП-2 и танки Т-72Б3 во время основного этапа стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020".
Источник изображения: © Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - На территории 10 регионов Западного военного округа начинаются батальонные учения с 6 тыс. военнослужащих, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению совместного стратегического учения "Запад-2021", - заявил командующий войсками ЗВО Александр Журавлёв, которого процитировали в пресс-службе.

"Более 6 тыс. военнослужащих ЗВО приступили к проведению батальонных тактических учений одновременно на территории 10 регионов северо-запада России", - сказали в пресс-службе.

По данным штаба ЗВО, мотострелковые, танковые и артиллерийские батальоны уже совершили марши на полигоны, где выполнят боевые стрельбы.

"На этапах боевой стрельбы задействованы артиллерийские дивизионы и батареи реактивных систем залпового огня "Торнадо", "Град", самоходных установок "Мста-С", "Гвоздика", "Акация". Также в составе разведывательных огневых комплексов задействованы танки Т-72Б3, Т-80, Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в ходе учений самолеты и вертолеты Ленинградского объединения ВВС и ПВО обеспечат огневую поддержку и оперативную доставку боевых групп воздушного десанта.

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Продукция
2С3 Акация
БМП-3
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