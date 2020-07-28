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Деловая газета "Взгляд"

Глава ОСК пообещал Путину сдать рекордное число кораблей в 2020 году

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Президент ОСК Алексей Рахманов
Президент ОСК Алексей Рахманов.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) передаст в этом году ВМФ РФ 14 боевых кораблей, всего в строительстве 50, заявил в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным глава ОСК Алексей Рахманов.

"Мы сосредоточены на выполнении гособоронзаказа. На сегодняшний день у нас в проекте находятся 50 военных кораблей ... Планы на сдачу в 2020 году – 14 кораблей, что, в общем, для нас по сравнению с советским периодом является рекордом", – передает РИА "Новости" слова Рахманова.

Напомним, в воскресенье президент Владимир Путин перед открытием главного парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге сообщил, что в состав ВМФ России в 2020 году будут приняты 40 кораблей.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
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ОСК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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