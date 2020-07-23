Генерал сравнил принципы системы ПВО Москвы с теми, что были в 1941 году

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Система Москвы сегодня строится по тем же ключевым принципам, что и во время Великой Отечественной войны, но на более высоком техническом уровне, она доказала свою эффективность во время первого налета в 1941 году, заявил РИА Новости экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России генерал-лейтенант Александр Горьков.

22 июля отмечается День защитников неба Москвы, который установлен в память успешного отражения первого немецкого авианалета на столицу в 1941 году. Тогда более 220 бомбардировщиков предприняли первый налет на город. Идея отмечать годовщину первого авианалета на Москву принадлежала народному артисту СССР Юрию Никулину, который в годы войны был сержантом войск ПВО.

"Противовоздушная оборона Москвы сегодня строится по принципам, которые были подтверждены во время Великой Отечественной войны, в том числе во время первого налета, уже тогда она доказала свою эффективность. К ней сохранились все те же требования: эшелонированность и надежность, но построена она, конечно, на более высоком техническом уровне с использованием самых современных систем ПВО", - заявил Горьков.

Генерал отметил, что сегодня все новые системы вооружения в первую очередь интегрируются в систему ПВО Москвы, "здесь проходили апробацию ЗРК С-300, С-400, противоракетные системы, системы обнаружения, в том числе все современные радиолокационные станции и все новые системы управления".

"Справиться с немецкими налетами в 1941 году смогли благодаря тому, что на этом направлении оперативно нарастили силы. Численность первого корпуса ПВО, который отвечал за оборону Москвы, увеличили в 7,5 раз, количество зенитных орудий - с 548 до 796, а самолетов‑истребителей с 357 до 602", - заявил Горьков.

Он отметил, что на вооружение московских частей истребительной авиации, зенитной артиллерии войска воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), прожекторных частей и частей связи ПВО во время войны в первую очередь поступали новейшие образцы боевой техники.

"Но главное, грамотная организация системы ПВО, было создано мощное прикрытие стратегически важных объектов, в том числе Кремля, вокзалов и электростанций вокруг центра Москвы. Вдоль ее западной и южной окраин аэростатными частями были созданы зоны воздушного заграждения", - рассказал генерал.

Он отметил, что первый авианалет на Москву был самым мощным, он продолжался в течение пяти часов — с 22:25 до 3:25, последовательными эшелонами и небольшими группами самолетов, "немцы стремились использовать внезапный характер налета, их бомбардировщики пытались прорваться к центру Москвы на разных высотах, с разных направлений".

"Истребительная авиация при активной поддержке зенитной артиллерии советские летчики произвели 173 самолетовылета, расстроив боевой порядок противника. Авиацией и зенитчиками на подступах к Москве было уничтожено 22 вражеских бомбардировщика. Только девять немецких самолетов прорвались к Москве. Встретив такое сопротивление, многие бомбардировщики хаотично сбрасывали бомбы и поспешно уходили на аэродромы базирования", - рассказал экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России.

Генерал отметил, что, придавая защите столицы особое значение, Иосиф Сталин в специальном приказе объявил благодарность участникам отражения налета, "это был первый с начала войны приказ Верховного Главнокомандующего о поощрении".