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ТАСС

Мишустин заявил, что портфель заказов предприятий ОПК на начало года превысил $55 млрд

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Экспорт вооружений из РФ в 2019 году превысил $15 млрд, сообщил премьер

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Экспорт вооружений из РФ в 2019 году превысил $15 млрд, портфель заказов на начало 2020 года превысил $55 млрд. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом перед парламентариями.

По его словам, "успешно работает оборонно-промышленный комплекс, выполняется гособоронзаказ, вырос объем продукции гражданского и двойного назначения". "Экспорт российских вооружений в 2019 году составил более $15 млрд. Портфель заказов на начало этого года превысил $55 млрд. Более 100 стран сотрудничают с нами в этой области", - сказал глава кабмина РФ.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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