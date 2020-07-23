Мишустин заявил, что портфель заказов предприятий ОПК на начало года превысил $55 млрд

Экспорт вооружений из РФ в 2019 году превысил $15 млрд, сообщил премьер

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Экспорт вооружений из РФ в 2019 году превысил $15 млрд, портфель заказов на начало 2020 года превысил $55 млрд. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом перед парламентариями.

По его словам, "успешно работает оборонно-промышленный комплекс, выполняется гособоронзаказ, вырос объем продукции гражданского и двойного назначения". "Экспорт российских вооружений в 2019 году составил более $15 млрд. Портфель заказов на начало этого года превысил $55 млрд. Более 100 стран сотрудничают с нами в этой области", - сказал глава кабмина РФ.