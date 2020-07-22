«Россия совершает большую ошибку»: в США раскритиковали Роскосмос за отказ участвовать в освоении Луны с NASA

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Россия совершает большую ошибку, отказываясь присоединиться к американской лунной программе и делая ставку в освоении Луны на сотрудничество с Китаем. К такому мнению пришел журналист Марк Уиттингтон в своей статье для The Hill. Перевод статьи предоставлен ИноТВ.

Соединенные Штаты начинают новую программу по возвращению людей на естественный спутник Земли, пишет автор. Недавно глава NASA Джим Брайденстайн подписал декларацию с Японией о совместном освоении Луны и участии Токио в космических программах США. Также к лунной программе уже присоединились Канада, страны-члены ЕС, Великобритания, Израиль, Индия и Австралия.

По мнению журналиста, еще одним "естественным" членом программы "Артемида" могла бы стать Россия, учитывая ее статус на МКС. Однако, пишет он, складывается такое ощущение, что Россия не собирается участвовать в американской программе по возвращению людей на Луну. Уиттингтон обращает внимание на слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который назвал проект "Артемида" политическим проектом, "напоминающим НАТО". При этом автор пишет, что Рогозин предпочел бы видеть партнером в освоении Луны не США, а Китай, что является "сумасшедшим шагом" с точки зрения национальных интересов России. По его убеждению, Рогозин делает большую ошибку, предпочитая Китай NASA.

Если русские думают, что Китай будет их уважать, им лучше подумать ещё раз. Си Цзиньпин глубоко презирает всех, кто не является коренным китайцем. Если Рогозин сомневается в этом, ему следует спросить у уйгуров. NASA, в свою очередь, всегда приветствовало вклад России, даже когда Рогозин шутил об американских астронавтах, запускаемых на МКС с помощью батута

- заявляет журналист.

Автор подчеркивает, что программа возвращения человечества на Луну поможет США сохранить статус супердержавы, а Россия может стать частью этой программы, если конечно осознает, где "находится её основной интерес".