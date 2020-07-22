Войти
Военное обозрение

«Россия совершает большую ошибку»: в США раскритиковали Роскосмос за отказ участвовать в освоении Луны с NASA

653
2
0

Источник изображения: topwar.ru

Россия совершает большую ошибку, отказываясь присоединиться к американской лунной программе и делая ставку в освоении Луны на сотрудничество с Китаем. К такому мнению пришел журналист Марк Уиттингтон в своей статье для The Hill. Перевод статьи предоставлен ИноТВ.

Соединенные Штаты начинают новую программу по возвращению людей на естественный спутник Земли, пишет автор. Недавно глава NASA Джим Брайденстайн подписал декларацию с Японией о совместном освоении Луны и участии Токио в космических программах США. Также к лунной программе уже присоединились Канада, страны-члены ЕС, Великобритания, Израиль, Индия и Австралия.

По мнению журналиста, еще одним "естественным" членом программы "Артемида" могла бы стать Россия, учитывая ее статус на МКС. Однако, пишет он, складывается такое ощущение, что Россия не собирается участвовать в американской программе по возвращению людей на Луну. Уиттингтон обращает внимание на слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который назвал проект "Артемида" политическим проектом, "напоминающим НАТО". При этом автор пишет, что Рогозин предпочел бы видеть партнером в освоении Луны не США, а Китай, что является "сумасшедшим шагом" с точки зрения национальных интересов России. По его убеждению, Рогозин делает большую ошибку, предпочитая Китай NASA.

Если русские думают, что Китай будет их уважать, им лучше подумать ещё раз. Си Цзиньпин глубоко презирает всех, кто не является коренным китайцем. Если Рогозин сомневается в этом, ему следует спросить у уйгуров. NASA, в свою очередь, всегда приветствовало вклад России, даже когда Рогозин шутил об американских астронавтах, запускаемых на МКС с помощью батута

- заявляет журналист.

Автор подчеркивает, что программа возвращения человечества на Луну поможет США сохранить статус супердержавы, а Россия может стать частью этой программы, если конечно осознает, где "находится её основной интерес".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Израиль
Индия
Канада
Китай
Россия
США
Япония
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Евросоюз
Луна
МКС
Похожие новости
09.10.2019
Союз покорителей Марса
03.01.2019
Уходят с орбиты
17.11.2015
Марс для России важнее, чем Луна
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
11.02.2010
Запись программы «Космическая среда» на радио «Голос России» с руководителем Роскосмоса А.Н.Перминовым
2 комментария
№1
22.07.2020 07:07
пфф... Я даже не сомневаюсь, что в американском олигархате не менее "глубоко презирают всех, кто не является коренным американским миллиардером".

А у Си есть поводы презирать современных российских политиков, помимо национализма.

Да и в самой версии национализма у генсека компартии Китая я что-то шибко сумлеваюсь. Скорее всего всё не так и не про то, но западные пропагандисты редко себя утруждают логикой.
0
Сообщить
№2
22.07.2020 09:43
Обидно, что состояние экономики РФ заставляет ее выполнять роль только ,,пристяжного" при ,,коренном"- США или КНР.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 12:30
  • 9
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 12:16
  • 4
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 11:57
  • 8
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 11:25
  • 34
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 22.07 11:21
  • 3
Полевые пункты управления подготовили и оборудовали в рамках проверки войск
  • 22.07 09:52
  • 3
Заложены универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900
  • 22.07 09:43
  • 2
«Россия совершает большую ошибку»: в США раскритиковали Роскосмос за отказ участвовать в освоении Луны с NASA
  • 22.07 04:27
  • 1
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 02:42
  • 51
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 00:53
  • 3
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 00:20
  • 14
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 23:50
  • 6
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 19:59
  • 2
Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"
  • 21.07 19:58
  • 3
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 18:52
  • 5
Умный самолет: в России создают истребитель шестого поколения