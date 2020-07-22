Появилась линейка новых продуктов для отечественной операционной системы спецназначения Astra Linux

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - В конструкторском бюро (КБ) "Панорама" вышла линейка программного обеспечения для применения в среде операционной системы Astra Linux Special Edition релиз "Ленинград" на платформе "Эльбрус" с микропроцессором "Эльбрус-8С".

"Это единая экосистема совместимых решений для создания, хранения, обновления и публикации пространственных данных с автоматизированным формированием геопокрытий", - сказано в сообщении пресс-службы группы компаний (ГК) Astra Linux, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Директор по развитию ГК Astra Linux Романа Мылицын отмечает, что выпущенная КБ "Панорама" новая линейка программного обеспечения - "большой шаг вперед в разработке и практическом применении доверенных аппаратно-программных стеков отечественного производства".

По информации пресс-службы, в единую экосистему входят ГИС "Оператор" для силовых структур, серверные приложения GIS WebServer SE и Imagery Creator, картографический сервис GIS WebService SE, ГИС "Сервер", сервис для создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service, а также банк данных цифровых карт и ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли).

"ГИС "Оператор" обеспечивает наглядное представление, обработку и анализ разнородных данных для процессов принятия решений. Отображение в ГИС топографических, специальных карт и планов городов отвечает требованиям "Информационного картографического обеспечения Вооружённых сил РФ" ИКО-2008, а специальные карты оперативной обстановки создаются и отображаются в соответствии с "Классификатором электронных условных знаков оперативной обстановки", - сказано в сообщении.

Банк данных цифровых карт и ДЗЗ предназначен для накопления, учёта и выдачи карт, данных ДЗЗ, матриц высот, документов и точек планово-высотной основы. Возможности банка включают систематизацию архива ГПИ, коллективный доступ, отображение метаданных через браузер и т.д.