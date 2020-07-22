Войти
Интерфакс-АВН

Появилась линейка новых продуктов для отечественной операционной системы спецназначения Astra Linux

478
0
+3
8-ядерный процессор "Эльбрус-8С"
8-ядерный процессор "Эльбрус-8С".
Источник изображения: https://rostec.ru/

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - В конструкторском бюро (КБ) "Панорама" вышла линейка программного обеспечения для применения в среде операционной системы Astra Linux Special Edition релиз "Ленинград" на платформе "Эльбрус" с микропроцессором "Эльбрус-8С".

"Это единая экосистема совместимых решений для создания, хранения, обновления и публикации пространственных данных с автоматизированным формированием геопокрытий", - сказано в сообщении пресс-службы группы компаний (ГК) Astra Linux, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Директор по развитию ГК Astra Linux Романа Мылицын отмечает, что выпущенная КБ "Панорама" новая линейка программного обеспечения - "большой шаг вперед в разработке и практическом применении доверенных аппаратно-программных стеков отечественного производства".

По информации пресс-службы, в единую экосистему входят ГИС "Оператор" для силовых структур, серверные приложения GIS WebServer SE и Imagery Creator, картографический сервис GIS WebService SE, ГИС "Сервер", сервис для создания и обновления пирамид тайлов Imagery Service, а также банк данных цифровых карт и ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли).

"ГИС "Оператор" обеспечивает наглядное представление, обработку и анализ разнородных данных для процессов принятия решений. Отображение в ГИС топографических, специальных карт и планов городов отвечает требованиям "Информационного картографического обеспечения Вооружённых сил РФ" ИКО-2008, а специальные карты оперативной обстановки создаются и отображаются в соответствии с "Классификатором электронных условных знаков оперативной обстановки", - сказано в сообщении.

Банк данных цифровых карт и ДЗЗ предназначен для накопления, учёта и выдачи карт, данных ДЗЗ, матриц высот, документов и точек планово-высотной основы. Возможности банка включают систематизацию архива ГПИ, коллективный доступ, отображение метаданных через браузер и т.д.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Похожие новости
19.12.2019
Генерал армии Герасимов: Предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют
16.08.2017
Минобороны России создало виртуальный 3D-гид по военно-патриотическому парку "Патриот" в Кубинке
16.08.2017
Минобороны создало виртуальный 3D-гид по парку "Патриот" в Кубинке
15.08.2017
Главный Военно-морской парад в формате фотопанорамы
03.05.2017
"Томагавки" на низком старте
24.11.2015
В Главном командовании ВМФ России подведены итоги IV научно-практической конференции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 12:30
  • 9
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 12:16
  • 4
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 11:57
  • 8
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 11:25
  • 34
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 22.07 11:21
  • 3
Полевые пункты управления подготовили и оборудовали в рамках проверки войск
  • 22.07 09:52
  • 3
Заложены универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900
  • 22.07 09:43
  • 2
«Россия совершает большую ошибку»: в США раскритиковали Роскосмос за отказ участвовать в освоении Луны с NASA
  • 22.07 04:27
  • 1
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 02:42
  • 51
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 00:53
  • 3
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 00:20
  • 14
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 23:50
  • 6
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 19:59
  • 2
Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"
  • 21.07 19:58
  • 3
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 18:52
  • 5
Умный самолет: в России создают истребитель шестого поколения