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РИА Новости

Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море

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Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Экс-глава ВМС Украины Сергей Гайдук не обладает достаточным уровнем знаний и компетенций, заявил адмирал Игорь Касатонов, комментируя доклад о "тайном оружии России" в Черном море.

"Гайдук имеет очень слабую подготовку. Эти люди учились по каким-то картинкам и сказкам, они не обладают должной системой знаний", — сказал он в эфире НСН.

Касатонов назвал работу Гайдука популистской и призвал не полемизировать с его доводами.

Адмирал подчеркнул, что все оборудование, которым Россия обладает на Черном море, входит в единую систему безопасности, которая постоянно обновляется и модернизируется.

Ранее экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук опубликовал статью, посвященную "тайной разработке" России — "эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки" в Черном море.

В публикации утверждается, что Москва хочет установить "тотальный контроль за Черным морем путем создания подводного плацдарма". Вице-адмирал также заявил о планах России разместить на мысах Тарханут и Херсонес электромагнитные станции для обнаружения вражеских объектов на море на расстоянии до 30 километров.

Украинские военные регулярно приписывают России различные "военные планы" и сами заявляют о готовности вести боевые действия. Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот собирается "вернуть Крым" и готовится к полномасштабной войне с Россией.

В Кремле назвали эти слова глупостью и нагнетанием истерии. Сенатор от Крыма вице-адмирал Валерий Куликов призвал украинских военачальников "остудить головы", а глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, назвал слова украинского военного "бредом".

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Россия
Украина
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1 комментарий
№1
21.07.2020 03:01
Цитата, q
Украинские военные регулярно приписывают России различные "военные планы" и сами заявляют о готовности вести боевые действия.

Ну, они отрабатывают свои карманные.
0
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