Специалисты заменили сломавшийся электродвигатель на стартовом столе ракеты "Союз" на Байконуре

Вывоз и установка ракеты-носителя с пилотируемым кораблем "Союз МС-02" на космодроме Байконур.

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Обнаруженная при установке ракеты "Союз" с космическим грузовиком "Прогресс" неисправность устранена, подготовка к пуску идёт по графику, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса" в понедельник.

"Специалисты госкорпорации "Роскосмос" устранили все замечания, выявленные в ходе работ по графику первого стартового дня", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что в понедельник в ходе установки ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" на стартовый комплекс возникла неисправность одной из систем стартового комплекса - электродвигателя домкрата второго основания силового пояса.

"Расчет филиала АО "ЦЭНКИ" - Космический центр "Южный" в непростых условиях, при температуре воздуха 40 градусов Цельсия, в кратчайшие сроки заменил неисправный электродвигатель. Все работы идут согласно графику", - сказали в пресс-службе.

На космодроме Байконур проходят заключительные операции по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15". В соответствии с решением Государственной комиссии сегодня, 20 июля 2020 года, ракета космического назначения была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31.

Пуск запланирован на 23 июля в 17:26:22 МСК, полет к Международной космической станции пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме, стыковка к российскому сегменту состоится в 20:47:52 + 3 мин.