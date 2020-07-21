Войти
Интерфакс-АВН

Специалисты заменили сломавшийся электродвигатель на стартовом столе ракеты "Союз" на Байконуре

393
1
0
Вывоз и установка ракеты-носителя с пилотируемым кораблем "Союз МС-02" на космодроме Байконур
Вывоз и установка ракеты-носителя с пилотируемым кораблем "Союз МС-02" на космодроме Байконур.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Филиппов

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Обнаруженная при установке ракеты "Союз" с космическим грузовиком "Прогресс" неисправность устранена, подготовка к пуску идёт по графику, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса" в понедельник.

"Специалисты госкорпорации "Роскосмос" устранили все замечания, выявленные в ходе работ по графику первого стартового дня", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что в понедельник в ходе установки ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" на стартовый комплекс возникла неисправность одной из систем стартового комплекса - электродвигателя домкрата второго основания силового пояса.

"Расчет филиала АО "ЦЭНКИ" - Космический центр "Южный" в непростых условиях, при температуре воздуха 40 градусов Цельсия, в кратчайшие сроки заменил неисправный электродвигатель. Все работы идут согласно графику", - сказали в пресс-службе.

На космодроме Байконур проходят заключительные операции по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15". В соответствии с решением Государственной комиссии сегодня, 20 июля 2020 года, ракета космического назначения была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31.

Пуск запланирован на 23 июля в 17:26:22 МСК, полет к Международной космической станции пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме, стыковка к российскому сегменту состоится в 20:47:52 + 3 мин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
26.08.2019
Роскосмос спасает "Союз МС-14" с роботом Федором
09.08.2019
"Гагаринский старт" на Байконуре закроется на модернизацию на 2020-2023 годы
02.08.2019
Рогозин рассказал о планируемых на 2020 год пусках "Союзов" с Восточного
22.05.2019
Роскосмос заказал восемь ракет "Союз-2.1а" за 10,4 млрд рублей
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
1 комментарий
№1
21.07.2020 03:49
Цитата, q
Специалисты госкорпорации "Роскосмос""

Теперь будут публично отчитываться о замене каждого болта в свидетельство своего бурного эффективного труда существования?

Мотор сраный поменяли, эка напряглись...

Так скоро докатимся до "бригада элитных техничек отмыла все сортиры на космодроме до звёздного блеска".
+2
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:30
  • 3
El País (Испания): «Россия и Китай используют коронавирус для того, чтобы распространять антизападную пропаганду»
  • 21.07 10:10
  • 2
Представитель Сербии в Баку был вызван в МИД Азербайджана в связи с информацией о сербских поставках минометов Армении
  • 21.07 10:09
  • 46
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 21.07 09:17
  • 4
Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия
  • 21.07 09:02
  • 1
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 08:32
  • 3
«Путину стоит войти в игру и остудить воинственный пыл некоторых»: западные читатели о конфликте в Закавказье
  • 21.07 08:17
  • 33
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 21.07 06:41
  • 2
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 06:18
  • 2
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 06:16
  • 5
Су-25СМ3 назвали "огнедышащим летающим танком" в Великобритании
  • 21.07 03:49
  • 1
Специалисты заменили сломавшийся электродвигатель на стартовом столе ракеты "Союз" на Байконуре
  • 21.07 03:06
  • 1
Минобороны: внезапная проверка боеготовности ВС России не направлена против других стран
  • 21.07 03:01
  • 1
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
  • 21.07 02:34
  • 10
Не пугайте кенгуру: Австралия готовится к большой войне
  • 21.07 02:16
  • 19
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"