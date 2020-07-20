Космический грузовик "Прогресс" в четверг долетит к МКС за три часа

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Специалисты на Байконуре закончили сборку ракеты-носителя "Союз" и транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15", сообщает "Роскосмос" в субботу.

"В монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 космодрома Байконур совместный расчет специалистов предприятий госкорпорации "Роскосмос" завершил общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1а", которой предстоит вывести на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15", - сказали в "Роскосмосе".

"Его полет к Международной космической станции пройдет по т.н. "сверхбыстрой" двухвитковой схеме, стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента намечена в 20:47 мск +3 мин", - сообщили в госкорпорации.

После завершения механической сборки ракеты и корабля были выполнены электрические соединения и проведены проверки собранной ракеты.

"В 15:00 мск на площадке № 254 состоялось заседание государственной комиссии о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1а" к вывозу на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома и подготовке к предстоящему пуску", - сообщили в госкорпорации.

Вывоз ракеты состоится утром 20 июля, а пуск запланирован в 17:26 мск 23 июля 2020 года.