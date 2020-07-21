Трое и ДРСМД. Как Россия может помочь избежать ракетного кризиса в Азии (Carnegie Moscow Center, Россия)

Россия может сыграть решающую роль в том, чтобы убедить своего стратегического партнера присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями. К тому же новый трехсторонний договор, ограничивающий размещение ракет, был бы выгоден и самой России, отмечает автор.

Прошел почти год с тех пор, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие. За это время риск нового ракетного кризиса только увеличился - правда, на этот раз в Азии. Освободившись от ограничений по договору, США планируют активнее реагировать на увеличение ракетных сил Китая. Вашингтон готовится развернуть новые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности в Восточной Азии, в том числе в Японии. При этом новые американские ракеты потенциально могут достичь и российской территории.

Единственный способ предотвратить кризис - принять новый договор о контроле над вооружениями и убедить Китай присоединиться к нему. Но Вашингтон, ежедневно обвиняющий Пекин во всех смертных грехах, вряд ли сможет повлиять на китайское руководство. В нынешних условиях сделать это может только Россия.

Дело не в России

Конечно, администрация Трампа очень опрометчиво вышла из ДРСМД. Этот договор был ключевым элементом системы контроля над вооружениями, который помог создать стратегическую стабильность между двумя крупнейшими ядерными державами. Подписанный в 1987 году, ДРСМД обязал США и СССР уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

Более того, официальная причина, по которой Вашингтон вышел из договора, не выглядит убедительно. В Госдепартаменте считают, что "Россия несет полную ответственность за расторжение договора" из-за развертывания крылатой ракеты 9М729 "Новатор". По заявлению Вашингтона, данный тип ракет запрещен ДРСМД.

Не исключено, что США действительно сочли некоторые аспекты 9М729 "Новатора" противоречащими договору. Однако Вашингтон не стал пытаться решить проблему с помощью переговоров с Москвой и полностью вышел из ДРСМД.

На самом деле 9М729 "Новатор" был лишь удобным поводом, а настоящая причина выхода США из ДРСМД - усиление Китая.

Китайские ракеты

Военно-стратегический потенциал КНР сильно вырос с 1987 года, когда СССР и США подписывали ДРСМД. Тогда Пекин не представлял для Вашингтона большой опасности. Китайско-американские отношения (в отличие от китайско-советских) были на подъеме после установления официальных отношений и встречи президента Никсона с Мао Цзэдуном в 1972-м.

Сейчас ситуация совершенно иная. Администрация Трампа объявила Китай главным противником США. При этом взаимные ограничения США и России по ДРСМД никак не касались Пекина, позволяя ему спокойно разворачивать сколько угодно ракет. Поэтому хоть Вашингтон публично и не называет реальные причины выхода из договора, действия администрации Трампа логичны с точки зрения сдерживания Китая.

Американцы уже не раз высказывали опасения по поводу увеличивающегося ракетного потенциала КНР. Например, в апреле 2017 года в Конгрессе США Гарри Харрис, возглавлявший Тихоокеанское командование ВМС США, заявил: "Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая [НОАК] контролируют самые большие и самые разные ракетные силы в мире, имея в своем распоряжении более 2000 баллистических и крылатых ракет… Приблизительно 95% установок Ракетных войск НОАК противоречили бы условиям ДРСМД, если бы Китай был участником соглашения".

Ничем не ограниченный рост ракетного арсенала НОАК представляет угрозу для Вооруженных сил США в Южной Корее, Японии и на Гуаме (территория США). Многие государства Восточной Азии также выступают против милитаризации региона и установления китайской гегемонии в Южно-Китайском море. Ракеты представляют опасность и для Тайваня.

Новая гонка вооружений

Покончив с ДРСМД, США будут стремиться нейтрализовать региональное превосходство Китая в области ракет наземного базирования. Министр обороны США Марк Эспер подтвердил это в августе 2019 года. Когда журналисты спросили его о возможном размещении американских ракет средней и меньшей дальности в Азии, Эспер прямо ответил: "Да, я за".

Эспер тогда заявил, что хотел бы, чтобы размещение новых ракет произошло как можно скорее, но в реальности процесс будет долгим. США пока еще только разрабатывают новые ракетные системы, которые выходят за рамки ограничений ДРСМД. Неофициальные источники говорят, что эти системы включают низколетящую крылатую ракету с потенциальной дальностью около 1000 км и баллистическую ракету с дальностью от 3000 до 4000 км.

Также неясно, где именно Вашингтон намерен разместить эти новые ракеты. Вероятнее всего, баллистические ракеты установят на острове Гуам, а для крылатых ракет с меньшей дальностью лучше подходит территория Японии. Возможно, новые ракеты развернут на Окинаве, где расположено 70% американских баз в Японии, или на самом южном из четырех главных островов Японии - Кюсю, где уже находится база ВМС США Сасебо.

По данным японских СМИ, переговоры о размещении американских ракет средней дальности на территории страны уже начались. Однако министр обороны Японии Таро Коно опроверг эти сообщения в ноябре 2019 года.

Однако независимо от конкретных сроков и точного места размещения ракет, уже понятно, что в Азии начинается новая гонка вооружений. И без того напряженные отношения США и Китая станут еще более взрывоопасными.

Гонка вооружений двух супердержав плохо отразится на мировой экономике. Без тесного сотрудничества Вашингтона и Пекина восстановить экономику после пандемии будет непросто.

В руках Москвы

Пока позиция Москвы по отношению к назревающему ракетному кризису сводится лишь к тому, чтобы осуждать США за выход из ДРСМД и за их отказ от российского предложения ввести мораторий на размещение новых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности. Это понятная реакция, но не совсем прагматичная.

ДРСМД умер, и в оригинальном формате реанимировать его невозможно. Единственный способ предотвратить кризис - подписать новый договор о контроле над вооружениями, куда войдут не только США и Россия, но и Китай.

Пекин уже отказался присоединяться к расширенному ДРСМД, и, кажется, Москва готова принять эту позицию. Но такое положение дел, когда Китай свободен развертывать ракеты любого типа и где угодно, расшатывает баланс сил в регионе, что чревато его дестабилизацией.

Россия может сыграть решающую роль в том, чтобы убедить своего стратегического партнера присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями. К тому же новый трехсторонний договор был бы выгоден и самой России.

Во-первых, Китай быстро наращивает свой ядерный потенциал, и превосходство России в этой области в будущем может оказаться под вопросом. Во-вторых, китайские ракеты средней дальности могут в теории поражать цели и на территории России. Сегодня российско-китайские отношения как никогда доверительные, но нет гарантии, что так будет всегда. В-третьих, убедив Китай присоединиться к новому договору о контроле над вооружениями, Москва сможет доказать, что в отношениях с Пекином она выступает не просто поставщиком сырья, как об этом говорят многие наблюдатели.

Китай отказывается присоединиться к переговорам по новому ДРСМД из-за особенностей своего арсенала ракет. В отличие от США и России, которые располагают немалым количеством ракет воздушного и морского базирования, китайские ракеты в основном наземного типа и дальности, включенной в ДРСМД. Таким образом, условия договора больнее ударили бы по Китаю.

Это опасение Китая справедливо и требует внимания. Решить эту проблему можно, изменив текст нового договора. Необходимо, чтобы в отличие от старого ДРСМД новый договор также регулировал в определенной степени ракеты воздушного и морского базирования. Меньшие уступки вряд ли убедят Пекин в том, что все державы платят одинаковую цену в этой сделке.

Пекин также жалуется, что условия нового договора не будут распространяться на Тайвань, чьи военные силы также оснащены ракетами наземного базирования средней и меньшей дальности. Но этот аргумент выглядит неубедительно, поскольку ракеты Тайваня очевидно предназначены для целей обороны, то есть представляют угрозу силам КНР только в случае военного вторжения на остров.

Конечно, согласовать новый договор, который мог бы прийти на смену ДРСМД, будет непросто. Это стало особенно очевидно в мае, когда Трамп вывел США из Договора по открытому небу, разрешающему разведывательные полеты над территорией тридцати пяти государств Европы и Северной Америки. А в феврале 2021-го истекает срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), если его продление не будет согласовано.

Некоторые надеются, что ситуация улучшится, если в ноябре Трамп проиграет выборы бывшему вице-президенту США Джо Байдену. И действительно, Байден ценит международные договоры гораздо больше, чем Трамп. Однако в области контроля над вооружениями в Вашингтоне установился двухпартийный консенсус, что любые новые договоры должны обязательно распространяться и на Китай.

Понятно, что российское руководство недовольно тем, что Вашингтон подрывает прежнюю систему контроля над вооружениями. Но ДРСМД уже не вернуть, и если сейчас Москва не выступит с предложением новых договоров, ей придется участвовать в гонке вооружений наряду с США и Китаем, где у нее будет меньше всех экономической мощи.

Чтобы избежать кризиса, способного поставить Восточную Азию на грань войны, Россия должна использовать свое влияние и убедить Китай присоединиться к переговорам о новых международных договорах по контролю над вооружениями.