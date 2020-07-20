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Интерфакс-АВН

Глобальную радиосеть управления развернули связисты общевойсковой армии Западного военного округа в ходе проверки боеготовности

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Военные связисты. Архивное фото
Военные связисты.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Санкт-Петербург. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Краснознаменной бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в рамках проверки боевой готовности с помощью новейших комплексом АПЕ-5 и "Редут" осуществили развертывание глобальной закрытой сети управления войсками, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"В ходе проведения тренировки подразделения связи были подняты по тревоге и убыли на штатной технике в назначенный район. В кратчайшие сроки военнослужащими были оборудованы огневые позиции и осуществлена маскировка комплексов связи, проверено коммутационное оборудование, аппаратура для установки закрытых и спутниковых каналов связи. Также военнослужащие выполнили нормативы по запуску, введению корректировок в коротковолновые и ультракоротковолновые радиостанции, обеспечивающие устойчивую связь между пунктами управления, находящимися на расстоянии более 15 километров", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в целях совершенствования навыков личного состава личным составом бригады были выполнены задачи по ведению наземной и воздушной разведки, отражению нападения условных диверсионно-разведывательных групп противника.

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