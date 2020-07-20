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Военное обозрение

Нефтяная корпорация Ливии потребовала вывода «иностранных наёмников» со своих объектов, «группа Вагнера» в списке

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Источник изображения: topwar.ru

Ливийская национальная нефтяная корпорация заявила о том, что нахождение иностранных наёмников на её нефтяных объектах является неприемлемым. В заявлении ЛННК говорится о требовании к наёмникам «немедленно покинуть нефтяные объекты Ливии».

При этом заявлено, что нефтяная корпорация Ливии осуждает военное присутствие на нефтяных объектах представителей «российской группы Вагнера, а также наёмников, поддерживаемых ОАЭ и Египтом».

Странное дело, но назвав эти силы, в ЛННК почему-то напрочь забывают о присутствии наёмников, которых Турция перебросила в страну из сирийского Идлиба. Или присутствие протурецких сил на нефтяных объектах Ливии у менеджмента корпорации по каким-то причинам озабоченностей не вызывает?

Между тем, стоит отметить, что фактически любых вооружённых людей с необъятных просторов бывшего СССР в Ливии (в частности, в ПНС) называют "представителями группы Вагнера".

Возвращаясь к обращению ЛННК, нужно добавить, что в корпорации потребовали вывода иностранных наёмников из порта Эс-Сидр – на востоке страны. При этом в ЛННК призвали Организацию Объединённых Наций направить наблюдателей для контроля «демилитаризованных зон по всей стране».

Из заявления:

В настоящее время на объектах ЛННК большое количество иностранных наемников, которые не разделяют этого желания. ОАЭ приказали силам, лояльным Халифе Хафтару сорвать добычу и экспорт ливийской нефти.

В ЛННК заявляют, что «выражают интересы законного правительства Ливии, признанного ООН». Речь идёт о правительстве национального согласия, которое активно поддерживается Турцией.

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