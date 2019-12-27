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Интерфакс-АВН

Кремль: Ливия стала пристанищем для наемников из огромного количества стран

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: Дмитрий ПесковФото с сайта Президента РФ

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о наличии "российских наемников" в Ливии заметил, что эта страна после свержения режима Муамара Каддафи стала пристанищем для наемников со всего мира.

"Можно с уверенностью сказать, что после того, как Ливия как государство была разрушена действиями группы стран, которые хорошо известны, вообще территория Ливии стала пристанищем для наемников из огромного количества стран. И наемников, и террористических элементов, и так далее", - сказал он журналистам.

"Это все - последствия хорошо известных действий хорошо известных стран по разрушению ливийской государственности", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, обеспокоен ли Кремль возможным участием российских наемников в ливийском конфликте, Песков заметил: "Нас в целом беспокоит ситуация в Ливии".

В ответ на реплику журналиста о том, что имеется информация об участии российских наемников в конфликтах в различных странах, пресс-секретарь президента заявил, что "граждане разных стран участвуют в качестве наемников во всех уголках планеты".

Он также обратил внимание на невозможность контролировать передвижение всех граждан.

"Вы знаете, например, что в Сирии, и президент об этом тоже говорил, в тюрьмах, которые находятся, например, под контролем курдов, очень много выходцев из нашей страны. Там также есть выходцы из других стран: из Франции, других европейских государств. Есть такая проблема", - добавил Песков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 декабря заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов ЧВК "Вагнер".

В декабре правительство национального согласия Ливии одобрило имплементацию меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности и военного сотрудничества с Турцией. Издание отмечает, что этот договор открывает возможность для оказания турецкой военной помощи Триполи.

12 декабря командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал начать "решающую битву" для захвата Триполи.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.

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