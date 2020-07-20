«Путину стоит войти в игру и остудить воинственный пыл некоторых»: западные читатели о конфликте в Закавказье

Источник изображения: Минобороны Армении, Минобороны Азербайджана

Новый виток армяно-азербайджанского вооружённого конфликта обсуждается не только на постсоветском пространстве, но и в прессе так называемого дальнего зарубежья. Освещению событий на границе Армении и Азербайджана отдаются не первые полосы зарубежных изданий, однако обсуждение всё же ведётся. При этом в СМИ разных стран и к самому конфликту относятся по-разному.

Немецкая газета Die Zeit пишет о том, что мирный процесс, который был начат в 2016 году, грозит полностью провалиться. Издание отмечает, что в последние дни обстановка в Закавказье серьёзным образом накалилась: в ходе перестрелки погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала, с армянской стороны потери 4 человека. Немецкий автор справедливо указывает на то, что риторика Баку и Еревана при этом не меняется: каждая из сторон обвиняет оппонента в вооружённой провокации и попытке с новой силой разжечь конфликт, снимая ответственность с себя.

Из материала:

Тысячи демонстрантов призвали к военному наступлению на Армению в столице Азербайджана Баку в среду вечером.

Отмечается, что милитаристские заявления слышны и из столицы Армении Еревана.

Приведём несколько комментариев от читателей немецкой газеты

princline:

А ещё Эрдоган теперь сверкает на каждом углу. Его министр иностранных дел заявил, что Азербайджан не останется без турецкой поддержки.

Glücksgefühl:

И не стыдно Турции, устроившей геноцид армян, говорить о поддержке Азербайджана против Армении?

Читатель под ником Comandore отметил, что силовые методы в такой ситуации неприемлемы, напомнив, как Михаил Саакашвили пытался решить вопрос с Южной Осетией с помощью оружия.

А читатель под ником Kuwa21, комментируя материал, пишет, что Никол Пашинян вообще собирался добиться вывода российских войск из Армении. Читатель добавляет: «Интересно, если российская армия уйдёт из Армении, ЕС и НАТО поможет этой стране?»

Французская газета Le Figaro пишет о том, что в результате боёв Армения и Азербайджан потеряли «по меньшей мере, 16 человек». Издание приводит взаимоисключающие заявления армянских и азербайджанских военных, говоря о том, что обе стороны заявляют о собственных «победах», хотя в такой ситуации это слово меньше всего подходит для каждой из сторон конфликта. В «Фигаро» отмечается, что конфликт крайне беспокоит Россию, так как он происходит фактически у южных российских границ.

Источник изображения: Минобороны Армении, Минобороны Азербайджана

Несколько комментариев к публикации во французской Le Figaro

Le masque:

Путину стоит войти в игру и остудить воинственный пыл некоторых.

TEOMAN777:

Армяне, азербайджанцы, заключите мир!

Phoenix ARSENAL

Надо послать турецкие беспилотники, чтобы уничтожить российские оборонительные системы, как в Ливии. Пора преподать этой Армении хороший урок.

Erwann_:

Пусть Франция поступит так же, как в 1920 году, гарантируя безопасность армян.

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