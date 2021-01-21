NoonPost (Египет): почему Великобритания заинтересована в беспилотниках турецкого производства?

Интерес Лондона к военным достижениям Анкары вызывает любопытство, признается автор. Он предлагает проанализировать положительные отзывы о турецких дронах, которые, как уверяют власти страны, были непобедимы в ряде конфликтов, в том числе в Нагорном Карабахе. Если это правда, то почему европейцы так отстали в этой области?

Великобритания - высокоразвитая индустриальная страна, входит в список наиболее развитых государств мира. Она играла ведущую роль в мире до того, как США перехватили у нее "пальму первенства". А Турция - страна с динамично развивающейся экономикой. Говоря о "развивающейся", мы имеем ввиду исключительно показатели Международного валютного фонда (МВФ). При этом разрыв между странами остается довольно большим, по крайней мере, в наше время. Именно поэтому интерес Лондона к военным достижениям Анкары вызывает любопытство. Что об этом известно?

На высшем уровне

Интерес британцев к турецким военным достижениям, особенно к беспилотным летательным аппаратам, наглядно представлен в сообщениях СМИ и аналитических статьях. В этом случае их интерес понятен, но мы говорим немного о другом. Одобрение и интерес к турецким военным достижениям исходят непосредственно от Министерства обороны Великобритании, а если конкретнее, то от самого министра.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что турецкие дроны изменят правила игры на международной арене. Эту новость опубликовали многие мировые СМИ.

Его слова говорят о том, что он понимает какую роль сыграли дроны в турецких военных операциях против курдских вооруженных группировок на севере Ирака и Сирии и сил Халифы Хафтара и сирийского режима. В начале 2020 года турецкие силы использовали дроны как нетрадиционное оружие во время военных операций или для поддержки своих союзников.

Прошло полгода. Министр обороны Великобритании вновь вернулся к данной теме. Он встретился с официальными лицами ВВС Великобритании, чтобы обсудить возможность развития страны в области дронов. Уоллес заявил, что Турция преуспела в развитии беспилотных летательных аппаратов, несмотря на внешнее давление. Она вырвалась вперед в области, в которой ее европейские коллеги отстали. Турецкие беспилотники практичны, эффективны, доступны по цене и способны выполнять большинство задач: мониторинг, бомбардировка штаб-квартир и объектов их противников.

Британская газета The Guardian сообщила, что министр обороны Великобритании поручил инженерам-конструкторам разработать проект по созданию британских беспилотников в следующие пять лет. Он призвал руководствоваться турецким опытом и отметил, что турецкие беспилотники продемонстрировали заметное превосходство в последних сражениях. The Guardian не уточнила, намереваются ли страны обменяться научно-техническим опытом в этой области, ограничившись похвалой в адрес турецких военных достижений.

Положительная оценка

Министр обороны Великобритании положительно отозвался о турецких беспилотниках, но все же не смог скрыть своего разочарования. Он удручен тем, что турки значительно продвинулись в этой многообещающей области, несмотря на трудности и проблемы, а западные страны, которым легче получить технологии и финансирование, не смогли добиться аналогичных результатов. Кстати говоря, подобные противоречивые "чувства" в последнее время наблюдаются не только в Великобритании.

В июле 2020 года немецкая газета Die Welt написала, что турецкие беспилотники совершили революцию в военном деле и значительно изменили баланс сил на Ближнем Востоке в пользу Турции. Более того, турецкие власти рассматривают их как средство для привлечения покупателей. Это говорит о том, что увеличатся продажи турецкой военной техники и усилится турецкая военная пропаганда. Союзники-клиенты Турции смогут использовать это дешевое и смертоносное оружие против крупных держав. По оценкам Die Welt, практический опыт Турции ускорит развитие мирового рынка дронов.

А немецкая газета Tagesschau откровенно заявила, что европейские средства ПВО не способны противостоять турецким дронам с их высокими техническими характеристиками и практическим опытом.

Сопредседатель Исполнительного совета Сирийского демократического совета (СДС) Ильхам Ахмед обратилась к США и России, выразив озабоченность стремлением Турции использовать беспилотники против сил СДС. Она предупредила, что турецкие власти смогут проводить военные операция, используя беспилотники, при этом не ввязываясь в крупномасштабные военные действия, которые могли бы вызвать осуждение со стороны мировой общественности.

В октябре 2020 года Financial Times сообщила, что Турция способна производить беспилотники наравне с США, Китаем и Израилем. После 20 лет непрерывных усилий она смогла снизить зависимость от Запада и повысить доверие к национальной промышленности. Как сообщила французская газета Libération, несмотря на использование передовых технологий, цена американских дронов непомерно высока по сравнению с турецкими аналогами. Более того, турецкие беспилотники уже доказали свою эффективность во всех регионах, где они были замечены.

"Байрактар" и Нагорный Карабах

Турция разработала несколько различных моделей дронов, но ANKA - наиболее известная. Все официальные заявления и сообщения в прессе наперебой твердят о "Байрактар" - жемчужине турецких беспилотных летательных аппаратов и самом опасном оружии в турецком военном арсенале.

По оценкам министра обороны Великобритании, беспилотные летательные аппараты - практическое оружие, которое не требует присутствия традиционных военно-воздушных сил. Они снижают человеческие, финансовые и технические риски во время боевых действий. Беспилотники "Байрактар" выполняют множество функций. Например, осуществляют круглосуточный мониторинг и бомбардировки в различных погодных условиях. Они не требуют присутствия военных и имеют низкую себестоимость, которая колеблется от 1 до 2 миллионов долларов.

Беспилотники "Байрактар" названы в честь турецкого предпринимателя и зятя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - Сельчука Байрактара. Анкара увеличила количество беспилотников в армии и полиции с 38 до 94 штук за последние три года. Она также смогла продать их Катару, Тунису и Украине. Кроме того, в турецких беспилотниках выразили заинтересованность и другие страны, в том числе Индонезия.

Турецкие беспилотники "Байрактар" показали себя во всей красе во время нагорно-карабахского конфликта, который вспыхнул между Азербайджаном и Арменией в конце сентября прошлого года. Это не было обычной войной между двумя сверхдержавами. Азербайджан использовал турецкие беспилотники, а армянские системы противовоздушной обороны не смогли им противостоять. Кроме того, армянская армия не имеет беспилотников на вооружении. Таким образом, "Байрактар ТБ2" изменил баланс сил в пользу Баку, чего раньше было сделать невозможно.

Президент Азербайджана Ильхам Гейдар Алиев неоднократно подчеркивал, что турецкие беспилотники уничтожили боевую технику армянских вооруженных сил на сумму один миллиард долларов.

Майкл Кларк, академик Королевского объединенного института оборонных исследований, сравнил экономическую целесообразность использования беспилотников. Он отметил, что Армения потеряла 224 единицы боевой техники, а Азербайджан 36 единиц техники того же типа.

В 2020 году Турция добилась высоких военных, экономических, моральных и исторических достижений на Кавказе. Это стало результатом ее стойкости перед лицом финансовых проблем, с которыми она столкнулась в 2019 году, и основывалось на шести компонентах: национальной идентичности, институциональных традициях, военной инфраструктуре, способности к экономическому росту, большой численности населения и дипломатической мощи. Об этом говорил Навзат Шагилян еще до фактического начала карабахской войны.

Чего хочет Великобритания?

Посол Великобритании в Турции Ричард Мур помог своей стране избежать страшной ошибки. Он не поддержал неудавшийся военный переворот против правительства Эрдогана, как это сделали другие страны, и быстро организовал встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

Турция и Великобритания все время считали друг друга изгоями Евросоюза, так как первая стремилась войти в состав ЕС, а вторая - выйти. Таким образом, Лондон протягивал Анкаре руку помощи всякий раз, когда одна из крупнейших европейских стран отказывалась от нее.

Например, страны подписали военное соглашение в конце 2017 года, в соответствии с которым Великобритания будет помогать Турции производить двигатели для истребителей пятого поколения, чье производство было приостановлено из-за турецко-немецких разногласий.

Борис Джонсон сегодня премьер-министр Великобритании, а Ричард Мур - глава британской разведки, его правая рука. А Лондон, который недавно покинул Евросоюз, считает, что не стоит беспокоиться по поводу амбиций Турции в Восточном Средиземноморье и Ливии, потому что она стала реальной силой, стоящей на границах Европы, НАТО, России, Средиземноморья и Ирана. Он также предложил Анкаре сверхсовременные камеры собственного производства после того, как Канада отказалась экспортировать их в Турцию из-за использования беспилотников "Байрактар" в Нагорном Карабахе. Но Турция смогла сама наладить их производство, согласно информации российского журналиста Владимира Данилова.

Великобритания и Турция готовы к сотрудничеству. В январе они подписали соглашение о свободной торговле. Турки стремятся извлечь выгоду из британского опыта в производстве двигателей для самолетов и танков, чтобы развивать проекты истребителей пятого поколения TFX и танков "Алтай", а в обмен британцы обещают поддерживать развитие турецких беспилотников, подобных "Байрактар". Кстати говоря, Великобритания уже работает над созданием собственных беспилотников для выполнения более сложных задач. Турки и британцы также вместе работают на Украине против России. Напомним, что британские силы, как ожидается, будут развернуты в одном из украинских портов на Черном море, где смешивается влияние Анкары и Москвы.

Последние заявления британских официальных лиц говорят о том, что беспилотники "Байрактар" добились впечатляющих результатов при минимальных затратах. Но вопрос состоит в следующем: что произойдет, когда Анкара начнет массовое производство "Байрактар Акынджи", представляющих собой более модернизированную версию знаменитых беспилотников?

Ахмад Султан (أحمد سلطان)