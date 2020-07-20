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Известия.ru

Lockheed Martin получила контракт Пентагона на самолеты C-130J

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Yasuo Osakabe

Компания Lockheed Martin получила контракт министерства обороны США на $15 млрд для дальнейшего производства военно-транспортных самолетов C-130J. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона в пятницу, 17 июля.

Отмечается, что по контракту компания будет заниматься разработкой, интеграцией, совершенствованием и производством данной модели самолетов до 2030 года включительно. Речь идет также о производстве на экспорт, пишет «РИА Новости».

14 июля компания Boeing сообщила, что Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, которые способны нести гиперзвуковое оружие.

Ранее в Пентагоне не раз констатировали отставание от России и Китая в области гиперзвукового вооружения. В связи с этим Штаты ускорили программу создания своего оружия. Президент США Дональд Трамп анонсировал появление «супер-пупер-ракеты», которая будет в 17 раз быстрее ракет противника и способна поразить цель размером 70 см на расстоянии 1,6 тыс. км.

18 июня ответственный за разработки гиперзвукового оружия в Пентагоне Майкл Уайт сообщил о планах ускорить испытания ракет.

За несколько дней до этого стало известно, что новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет.

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Страны
Китай
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США
Продукция
C-130
Компании
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Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
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