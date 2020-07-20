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Военное обозрение

Foreign Policy: У русских мало денег, и они сами рады продать своё первоклассное оружие Индии

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Источник изображения: topwar.ru

В западном издании The Foreign Policy опубликован материал обозревателя Сюмита Гангули, который рассказывает о растущем противостоянии между Индией и Китаем. И издание не было бы западным, если бы не написало о «лучшем способе борьбы Индии с Китаем».

Сюмит Гангули пишет, что таким способом для Индии стало бы «прекращение тесных контактов с Москвой и налаживание связей с Вашингтоном».

Из материала:

В конце июня, всего через несколько дней после смертельной схватки на границе между индийскими и китайскими войсками, министр обороны Индии Раджнат Сингх отправился в Москву, чтобы принять участие в параде, посвященном победе над нацистской Германией. Во время своего визита Сингх заключил сделку по приобретению истребителей и другого оружия на сумму 2,4 миллиарда долларов. Соглашение последовало за соглашением, достигнутым в прошлом году, когда Индия решила приобрести системы ПВО С-400, несмотря на явные возражения со стороны Соединенных Штатов.

Автор считает странным, что Индия продолжает полагаться на российское оружие в тот момент, «когда нет недостатка в других поставщиках». В качестве такого поставщика Гангули приводит, конечно же, Соединённые Штаты Америки.

Обозреватель The Foreign Policy заявляет, что закупка российского оружия Индией обусловлена "решениями, которые были приняты в прошлом".

Из статьи:

Несмотря на то, что Индия стремится диверсифицировать свои источники поставок, до 60 процентов её военного арсенала имеет либо советское, либо российское происхождение. Неудивительно, что Индия по-прежнему зависит от России в отношении запасных частей и модернизации её арсенала.

Другой причиной автор называет позицию самой России:

У русских слишком мало денег, и они сами рады продать своё первоклассное оружие Индии.

Добавлено, что у США Индия не всегда готова приобретать оружие из-за позиции Конгресса, так как тот зачастую сам ограничивает сделки на поставки современных вооружений за рубеж.

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Страны
Германия
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
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