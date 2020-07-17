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Военное обозрение

В строю до XXII века: General Electric представила программу замены двигателей для В-52

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Источник изображения: topwar.ru

Восьмимоторный B-52 Стратофортресс впервые поднялся в небо в 1952 году, служил во Вьетнаме и продолжал работать в качестве ключевого актива ВВС США во время Холодной войны. Хотя последний самолет был построен в середине 1960-х годов, самолеты постоянно обновлялись, и в настоящее время планируется сохранить их в парке ВВС еще примерно на 20 лет. Но производитель готов к большему сроку.

Это был бы довольно неплохой "пробег", но General Electric считает, что B-52 может быть модернизирован и продолжит служить и в XXII веке, если ВВС будут сотрудничать с ними. GE предложила программу реинжиниринга, которая заменит нынешние двигатели Pratt & Whitney, аналогичные тем, которые используются на Boeing-707, на некоторые из них, которые также имеют историю использования в коммерческих самолетах.

Таким образом, вместо того чтобы полностью заменить B-52 в 2040 году на новый бомбардировщик-невидимку B-21 Райдер, обновленный B-52 мог бы дополнить своего младшего брата на срок до 70 лет. Это позволило бы B-52 отпраздновать 150-летие службы в 2102 году!

Но ни ВВС, ни GE не стремятся просто сохранить наследие B-52. Оба рассматривают этот вариант реинжиниринга как способ сократить расходы, упростить техническое обслуживание, повысить надежность и расширить возможности автопарка.

В апреле ВВС запросили заявки на перевод В-52 с его нынешнего двигателя на обновленный двигатель. Поэтому GE рассматривает свое предложение о продлении срока службы самолета после 2040 года как конкурентное преимущество для этого контракта, поскольку компания идет голова к голове с Rolls Royce и Pratt&Whitney.

GE также предлагает ВВС ключевой стратегический подход — возможность реализовать те же системы, которые используются коммерческими самолетами. Эта тактика устраняет ряд потенциальных проблем в цепочке поставок и обеспечивает органический источник информации о техническом обслуживании и надежности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
Компании
General Electric
Pratt&Whitney
Rolls-Royce
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