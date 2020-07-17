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ЦАМТО

Церемония закладки боевых кораблей на судозаводе "Залив" в Керчи с участием В.Путина перенесена на понедельник

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 16 июля. Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Крым перенесена на понедельник. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В среду Д.Песков заявил, что в четверг В.Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России. По его словам, президент должен был посетить судостроительный завод "Залив" в Керчи.

"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник. Рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник", – рассказал Д.Песков о рабочем графике В.Путина на ближайшие дни.

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Россия
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Залив СЗ
Персоны
Путин Владимир
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