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Интерфакс-АВН

Производитель аппаратов ИВЛ "Авента-М" по итогам 2019 года оказался с долгами на 1,2 млрд рублей

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Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Возгорание аппаратов "Авента-М" считается вероятной причиной пожаров в Москве и Петербурге, унесших жизни шести человек

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Уральский приборостроительный завод по итогам 2019 года имеет чистую задолженность более миллиарда рублей, говорится в годовом отчете предприятия.

"АО "УПЗ" имеет значительный объем задолженности. Задолженность АО "УПЗ" обеспечена большинством активов. Общество обязано соблюдать односторонние обязательства по поддержанию на определенном уровне различных финансовых коэффициентов и соотношений, а также обеспечивать соблюдение ряда ограничительных условий, относящихся к такой задолженности. В прошлом предприятие допускало нарушение некоторых из таких односторонних обязательств", - говорится в документе.

Согласно отчету, по итогам 2019 года чистый долг предприятия составляет 1,274 млрд рублей. В 2018 году задолженность составляла 727 млн, в 2017 - 987 млн рублей.

При этом стоимость чистых активов предприятия составляет по итогам прошлого года 2,03 млрд рублей.

УПЗ - дочернее предприятие концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), входящего в госкорпорацию "Ростех". Завод производит аппараты ИВЛ, в том числе модели "Авента-М". Аппараты данной модели использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая, в результате которых погибли шесть человек. Вероятной причиной пожара считают воспламенение аппаратов.

После этого Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. 14 мая в КРЭТ сообщили, что Следственный комитет проводит проверку на УПЗ.

8 июня Росздравнадзор сообщил о выявленных в результате проверки нарушениях производственных процессов, а также несоответствии медицинского изделия "эксплуатационной и технической документации". Однако в ведомстве сообщили, что "прямая связь между выявленными нарушениями и произошедшим возгоранием" не установлена.

10 июля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что УПЗ учел все замечания Росздравнадзора и продолжает выпуск аппаратов "Авента-М", в том числе по эскспортным контрактам.

Аппараты "Авента-М", в частности, поставлялись в США для лечения больных коронавирусом. После случаев воспламенения аппаратов в Москве и Петербурге США заявили, что пока не будут использовать эти аппараты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
КРЭТ
Ростех
УПЗ (Урал)
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
Медицина
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