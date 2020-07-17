Уральский приборостроительный завод разрабатывает аппарат ИВЛ для использования на дому

УПЗ производит аппараты ИВЛ "Авента-М", возгорание которых считают причиной пожаров с жертвами в Москве и Петербурге

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Уральский приборостроительный завод, производитель аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", разрабатывает аппарат ИВЛ для использования на дому, говорится в отчете предприятия за 2019 год.

Среди перспективных разработок завода указаны "наркозный аппарат "Авента-Н", "малогабаритный аппарат ИВЛ для домашней вентиляции", а также "неонатальный CPAP аппарат "Поток Нео".

УПЗ - дочернее предприятие концерна "Радиоэлектронные технологии", входящего в госкорпорацию "Ростех". Завод производит аппараты ИВЛ, в том числе модели "Авента-М". Аппараты данной модели использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая, в результате которых погибли шесть человек. Вероятной причиной пожара считают воспламенение аппаратов.

После этого Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. 14 мая в КРЭТ сообщили, что Следственный комитет проводит проверку на УПЗ.

8 июня Росздравнадзор сообщил о выявленных в результате проверки нарушениях производственных процессов, а также несоответствии медицинского изделия "эксплуатационной и технической документации". Однако в ведомстве сообщили, что "прямая связь между выявленными нарушениями и произошедшим возгоранием" не установлена.

10 июля глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что УПЗ учел все замечания Росздравнадзора и продолжает выпуск аппаратов "Авента-М", в том числе по эскспортным контрактам.

Аппараты "Авента-М", в частности, поставлялись в США для лечения больных коронавирусом. После случаев воспламенения аппаратов в Москве и Петербурге США заявили, что пока не будут использовать эти аппараты.