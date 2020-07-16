Российскому «Морскому старту» подобрали «нездравомыслящих» покупателей

Российский плавучий космодром «Морской старт» (Sea Launch) может быть приобретен только государством, сообщил «Коммерсантъ FM» независимый эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич.

По его словам, приобретение плавучего космодрома может быть поручено одной из связанных с государством компаний, в частности «Росатому», «Роскосмосу», РАО «ЕЭС России», Сбербанку, Газпромбанку или ВТБ, потому что «ни один здравомыслящий коммерсант не станет вкладывать деньги в предприятие, которое уже официально дважды обанкротилось, и всякий раз со скандалом».

«Сейчас мы с вами можем предполагать все что угодно, запасаться попкорном и наблюдать»,— заключил Лукашевич.

Эксперт добавил, что Минфин и Минэкономразвития «денег на это не дают».

По словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, достроить ракету под «Морской старт» за три года «вряд ли удастся». «Таких скоростей в создании ракет мы не демонстрировали никогда в Российской Федерации», — сказал специалист.

Таким образом эксперты отреагировали на заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, ранее в июле пообещавшего к 2023 году создать ракету для плавучего космодрома.

В июне РИА Новости, ссылаясь на «Росатом», сообщило, что стоимость «Морского старта» составляет 11 миллиардов рублей. Тогда же агентство, ссылаясь на госкорпорацию, отметило, что восстановление работоспособности «Морского старта» потребует 84 миллиарда рублей.