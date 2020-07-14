С упором на Черное море: в НАТО готовятся к новым учениям

НАТО готовится к учениям Defender Europe 2021

США еще не приступили к финальной фазе учений Defender Europe 2020, но уже начали готовиться к маневрам Defender Europe 2021, которые собираются провести весной-летом следующего года. Ожидается, что они будут скромнее маневров, запланированных на текущий год. В 2020 году планировалось провести крупнейшие за 25 лет учения НАТО, но планы изменились из-за пандемии коронавируса. Маневры пришлось существенно модифицировать.

США готовятся к проведению ежегодных учений НАТО Defender Europe 2021. Планируется, что в следующем году упор будет сделан на Черное море и Балканы. По словам заместителя, командующего армией США в Европе генерала Шона Бернабе, маневры состоятся в конце весны - начале лета 2021 года.

По его словам, планирование предстоящих учений «идет полным ходом» с учетом опыта, полученного с марта по июнь. «Я уверен, что мы сможем поддерживать готовность и функциональную совместимость по всей Европе, несмотря на COVID-19 и независимо от того, как долго он будет частью нашей рабочей среды», - сказал Бернабе.

Генерал предположил, что учения 2021 года будут скромнее тех, что были запланированы на текущий год. По его словам, это не должно вызывать удивления.

Ожидалось, что Defender Europe 2020 станет третьим по величине военным учением в Европе со времен окончания «холодной войны» и крупнейшим за 25 лет. Маневры НАТО намечали на весну, но из-за пандемии коронавируса перенесли на июнь.

Официальной стратегической целью учений называют стремление продемонстрировать приверженность США Североатлантическому альянсу и их "непоколебимую решимость поддержать европейских союзников". Военные должны были отработать сценарий потенциального крупномасштабного столкновения с противником Североатлантического альянса. Во время проведения маневров военные также собирались десантироваться на территорию Прибалтики и Грузии.

В рамках этих учений США должны были перебросить в Европу через Германию около 20 тыс. военнослужащих, чтобы усилить уже дислоцированный там контингент. Всего Пентагон выделял на учения около 37 тыс. солдат и офицеров. Главным участником маневров выбрали одну из самых преданных союзниц Вашингтона - Польшу.

Эти учения стали серьезным испытанием способности Соединенных Штатов перебросить американские войска в страны Европы, в том числе в Польшу, страны Балтии, некоторые страны Северной Европы и Германию.

Впрочем, американской армии пришлось приостановить начавшиеся в марте маневры, поскольку в мире произошла вспышка COVID-19, которую впоследствии объявили пандемией. В марте командующий Европейским командованием (EUCOM) США генерал Тод Уолтерс заявил, что из 72 тыс. американских военных, находящихся в Европе, коронавирусом заразились 35 человек.

Из-за пандемии несколько меньших по масштабу, связанных с Defender Europe 2020 учений также были немедленно отменены, и силам США пришлось вернуться домой.

Впоследствии большие военные учения НАТО в Европе под кодовым названием Defender Europe 2020 все же возобновились, но это произошло только 4 июня.

Церемонию старта маневров на полигоне в Дравске-Поморском на западе Польши провел министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Он назвал эти учения доказательством тесного взаимодействия польских и американских солдат. "Эпидемия изменила наши планы, но мы смогли быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам", - сказал он. Активная фаза учений завершилась 17 июня.

Defender-Europe 20 Plus - это организованная США и Польшей модифицированная из-за пандемии коронавируса версия маневров Defender-Europe 2020 и связанных с ним Allied Spirit.

В обновленной версии маневров участвуют 6 тыс. солдат, 4 тыс. из которых прибыли из США. В учениях задействовали 100 танков, 230 единиц боевых машин, артиллерию, ракетные системы и авиацию, в том числе истребители F-16 и вертолеты Ми-24. Всего в ходе тренировок задействовано около 2 тыс. единиц военной техники.

Незадолго до того как Бернабе сделал свое заявление, армия объявила, что

в период с 14 июля по 22 августа в Европе будет развернут комбинированный вооруженный батальон в рамках «финальной фазы» модифицированных учений Defender Europe 2020.

Как сообщило министерство национальной обороны Польши, в этот период в республике состоятся масштабные военные учения американских бронетанковых войск. В Варшаве уточнили, что цель этих стратегических маневров - проверка способности армии Соединенных Штатов быстро реагировать и развертывать свои силы в любой точке мира. Батальон должен проверить готовность к переброске войск через Атлантику в рамках союзнической помощи странам Европы.

Американские войска будут тренироваться на польском полигоне в Дравско-Поморске.

Эти маневры рассматривают как очередную возможность углубить сотрудничество на тактическом уровне между солдатами Соединенных Штатов и Польши.

С американской стороны в учениях примут участие около 500 солдат второго батальона, 12-го кавалерийского полка, первой боевой группы танковой бригады, первой кавалерийской дивизии. Польша, в свою очередь, отправит для участия в маневрах солдат 17-й механизированной бригады из Мендзыжеча и 12-й механизированной бригады из Щецина.

Из техники на учениях ожидаются около 55 танков Abrams и пехотных боевых машин Bradley. Танки будут оснащены системой активной защиты Trophy, чтобы военнослужащие могли «оценивать и испытывать динамику перемещения и установки системы в полевых условиях».

Учения будет контролировать учебное командование сухопутных войск армии США в Европе, которое базируется в военном учебном центре в немецком городе Графенвер.

Лидия Мисник