С упором на Черное море: в НАТО готовятся к новым учениям

НАТО готовится к учениям Defender Europe 2021
США еще не приступили к финальной фазе учений Defender Europe 2020, но уже начали готовиться к маневрам Defender Europe 2021, которые собираются провести весной-летом следующего года. Ожидается, что они будут скромнее маневров, запланированных на текущий год. В 2020 году планировалось провести крупнейшие за 25 лет учения НАТО, но планы изменились из-за пандемии коронавируса. Маневры пришлось существенно модифицировать.
США готовятся к проведению ежегодных учений НАТО Defender Europe 2021. Планируется, что в следующем году упор будет сделан на Черное море и Балканы. По словам заместителя, командующего армией США в Европе генерала Шона Бернабе, маневры состоятся в конце весны - начале лета 2021 года.
По его словам, планирование предстоящих учений «идет полным ходом» с учетом опыта, полученного с марта по июнь. «Я уверен, что мы сможем поддерживать готовность и функциональную совместимость по всей Европе, несмотря на COVID-19 и независимо от того, как долго он будет частью нашей рабочей среды», - сказал Бернабе.
Ожидалось, что Defender Europe 2020 станет третьим по величине военным учением в Европе со времен окончания «холодной войны» и крупнейшим за 25 лет. Маневры НАТО намечали на весну, но из-за пандемии коронавируса перенесли на июнь.
Официальной стратегической целью учений называют стремление продемонстрировать приверженность США Североатлантическому альянсу и их "непоколебимую решимость поддержать европейских союзников". Военные должны были отработать сценарий потенциального крупномасштабного столкновения с противником Североатлантического альянса. Во время проведения маневров военные также собирались десантироваться на территорию Прибалтики и Грузии.
В рамках этих учений США должны были перебросить в Европу через Германию около 20 тыс. военнослужащих, чтобы усилить уже дислоцированный там контингент. Всего Пентагон выделял на учения около 37 тыс. солдат и офицеров. Главным участником маневров выбрали одну из самых преданных союзниц Вашингтона - Польшу.
Эти учения стали серьезным испытанием способности Соединенных Штатов перебросить американские войска в страны Европы, в том числе в Польшу, страны Балтии, некоторые страны Северной Европы и Германию.
Впрочем, американской армии пришлось приостановить начавшиеся в марте маневры, поскольку в мире произошла вспышка COVID-19, которую впоследствии объявили пандемией. В марте командующий Европейским командованием (EUCOM) США генерал Тод Уолтерс заявил, что из 72 тыс. американских военных, находящихся в Европе, коронавирусом заразились 35 человек.
Из-за пандемии несколько меньших по масштабу, связанных с Defender Europe 2020 учений также были немедленно отменены, и силам США пришлось вернуться домой.
Церемонию старта маневров на полигоне в Дравске-Поморском на западе Польши провел министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Он назвал эти учения доказательством тесного взаимодействия польских и американских солдат. "Эпидемия изменила наши планы, но мы смогли быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам", - сказал он. Активная фаза учений завершилась 17 июня.
Defender-Europe 20 Plus - это организованная США и Польшей модифицированная из-за пандемии коронавируса версия маневров Defender-Europe 2020 и связанных с ним Allied Spirit.
В обновленной версии маневров участвуют 6 тыс. солдат, 4 тыс. из которых прибыли из США. В учениях задействовали 100 танков, 230 единиц боевых машин, артиллерию, ракетные системы и авиацию, в том числе истребители F-16 и вертолеты Ми-24. Всего в ходе тренировок задействовано около 2 тыс. единиц военной техники.
Незадолго до того как Бернабе сделал свое заявление, армия объявила, что
Как сообщило министерство национальной обороны Польши, в этот период в республике состоятся масштабные военные учения американских бронетанковых войск. В Варшаве уточнили, что цель этих стратегических маневров - проверка способности армии Соединенных Штатов быстро реагировать и развертывать свои силы в любой точке мира. Батальон должен проверить готовность к переброске войск через Атлантику в рамках союзнической помощи странам Европы.
Американские войска будут тренироваться на польском полигоне в Дравско-Поморске.
С американской стороны в учениях примут участие около 500 солдат второго батальона, 12-го кавалерийского полка, первой боевой группы танковой бригады, первой кавалерийской дивизии. Польша, в свою очередь, отправит для участия в маневрах солдат 17-й механизированной бригады из Мендзыжеча и 12-й механизированной бригады из Щецина.
Из техники на учениях ожидаются около 55 танков Abrams и пехотных боевых машин Bradley. Танки будут оснащены системой активной защиты Trophy, чтобы военнослужащие могли «оценивать и испытывать динамику перемещения и установки системы в полевых условиях».
Учения будет контролировать учебное командование сухопутных войск армии США в Европе, которое базируется в военном учебном центре в немецком городе Графенвер.
Лидия Мисник