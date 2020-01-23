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Военно-промышленный курьер

«Абрамсы» форсируют Атлантику

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Источник изображения: Фото: eurasia.expert

Репетиция нападения на Россию назначена на февраль

На заседании военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов 14–15 января в Брюсселе основное внимание было уделено обсуждению военных аспектов позиции альянса в области сдерживания и обороны с акцентом на Евро-Атлантический регион.

Начальники генштабов обсудили реализацию концепций сдерживания и обороны Евро-Атлантического региона (Deterrence and Defence Euro-Atlantic Area Concept), а также военного противостояния НАТО (NATO Warfighting Capstone Concept). Эти документы тесно увязаны с антироссийской военной стратегией альянса и взаимно дополняют друг друга. Первый из них рассматривает краткосрочную перспективу блока, а второй рассчитан на 20 лет.

В настоящее время действуют следующие факторы дестабилизации Евро-Атлантического региона: наращивание боевых сил НАТО у границ России от Прибалтики до Черного моря, влияние кризисных и слабо управляемых государств в Европе и на ее периферии, радикальные движения, неконтролируемая миграция, угроза переноса военных действий в космос, уязвимость киберпространства. Все это повысило уровень неопределенности, привело к повышенному риску вооруженного противостояния, несмотря на то, что военные возможности сторон сейчас значительно ниже, чем в холодную войну.

“ Основным участником учений «Защитник Европы» станет 1-я кавалерийская дивизия из Форт-Худ в Техасе ”

Но альянс продолжает наращивать давление на Россию. Участниками заседания был заслушан брифинг о масштабных учениях НАТО «Защитник Европы-2020» (Defender 2020), которые стартуют в феврале и станут самой крупной переброской войск США на европейский континент за последние четверть века. Около 20 тысяч американских военнослужащих будут передислоцированы через Атлантику и уже сейчас Варшава с Вашингтоном ведут переговоры, чтобы часть сил и средств после учений осталась на территории Польши.

Основным участником Defender 2020 со стороны США станет 1-я кавалерийская дивизия из Форт-Худ в Техасе. Это одна из шести тяжелых дивизий СВ США, имеющая на вооружении танки «Абрамс» (Abrams) и БМП «Брэдли» (Bradley). Ранее военнослужащие соединения уже выполняли в Польше задачи усиления восточного фланга НАТО. Кроме того, в учениях планируется задействовать около двух тысяч военнослужащих 12-й механизированной, 9-й бронекавалерийской, 6-й воздушно-десантной бригад и тылового обеспечения Войска польского.

Указанная численность участников маневров, похоже, занижена. Для организации и приема 20-тысячного американского контингента сил только одной бригады тылового обеспечения недостаточно.

Фактически речь идет о репетиции наступления на случай войны против России. Успокоительные заявления НАТО о ненаправленности военных приготовлений блока против России невольно возвращают в начало 40-х, когда руководство Германии усиленно распространяло подобные заверения для прикрытия сосредоточения группировок вермахта у границ нашей страны. Именно под этим углом зрения начальники генштабов рассмотрели вопросы создания зоны ответственности ВГК ОВС НАТО в Европе и функционирования двух недавно созданных командований НАТО: по защите морских транспортных путей в Атлантике для обеспечения безопасного перемещения сил из Северной Америки в Европу (Норфолк, штат Вирджиния, США) и по совершенствованию инфраструктуры для переброски войск и средств внутри Европы (Ульм, Германия).

Большое внимание уделено обстановке на южном фланге НАТО. В этом контексте блок намерен формировать более прочные отношения с партнерами по Средиземноморскому диалогу (СД) и Стамбульской инициативе сотрудничества (СИС). Однако подобные заявления о намерениях представляют собой лишь словесную оболочку для истинных целей НАТО в регионе и имеют двойное дно.

Начальники генштабов заслушали отчет о деятельности регионального центра по югу в Неаполе (NATO Regional Hub for the South), который призван решать задачи, связанные с повышением осведомленности альянса об обстановке, оказанием поддержки работе по сбору, обработке и распространению информации, координацией действий альянса на юге и взаимодействия с партнерами по СД и СИС. Формально центр будет заниматься проблемами дестабилизации, международного терроризма, радикализации внутренних сил в государствах к югу от НАТО и миграции.

Однако при внимательном прочтении задач можно обнаружить, что многие из них имеют долгую историю: именно альянс дестабилизировал Ливию, поддерживая там внутренний терроризм и радикализацию, а затем разрушил Джамахирию, развязав там войну с катастрофическими последствиями. Центр инкорпорирован в структуру командований ВС США и занимается привычными делами: организацией шпионажа, в том числе в киберсетях, и проведением других секретных операций в странах Ближнего Востока и Африки. А также готовит инфраструктуру, необходимую для проведения учений и военного вмешательства в Средиземноморском регионе, включая возможность развертывания там сил быстрого реагирования НАТО (СБР), когда это окажется необходимым. Судя по недавним требованиям главы американской администрации активизировать действия НАТО в Средиземноморье, эти времена приближаются.

Фактически Вашингтон ставит вопрос о расширенном участии НАТО в американской стратегии переформатирования Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки под реалии нового миропорядка. Наряду с задействованием ресурсов альянса предложено шире привлекать страны-партнеры и международные организации, включая ЕС, ООН, Лигу арабских государств, Совет сотрудничества государств Персидского залива и Африканский союз.

Начальники генштабов обсудили операции и миссии альянса в различных регионах мира, в том числе «Решительную поддержку» (начатое c 1 января 2015 года оказание небоевой помощи правительственным силам Афганистана). Всего в Афганистане, Средиземноморье и Косове задействованы около 20 тысяч военнослужащих НАТО. Все эти операции и миссии объединены целью взять под контроль Запада энергетические ресурсы и стратегические коммуникации южных регионов, ослабить и вытеснить оттуда Россию, Китай, Иран, Турцию.

В завершение начальники генеральных штабов похвалили Грузию и Украину за самоотверженную поддержку инициатив альянса на южном фланге.

Следующая встреча начальников генеральных штабов стран альянса состоится в мае 2020 года.


Александр Бартош, член-корреспондент АВН, эксперт Лиги военных дипломатов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (815) за 21 января 2020 года

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