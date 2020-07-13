В США рассказали о способности Украины «взрывать российские танки в Донбассе»

Противотанковый комплекс FGM-148 Javelin американского производства обеспечит Украине способность «взрывать российские танки в Донбассе», пишет The Drive.

В публикации американского издания отмечается, что для США перспективы того, что произойдет, если украинские военные уничтожат российские танки, якобы присутствующие в Донбассе, остаются неясными.

The Drive, ссылаясь на украинскую прессу, пишет, в настоящее время на Донбассе якобы находятся 35 000 российских военных, которые располагают минимум 481 танком, 720 гаубицами и примерно 202 ракетными установками.

В июле Вооруженные силы Украины провели масштабнейшие за последние годы военные учения, в которых были задействованы новейшие образцы оружия, в том числе полученные от западных партнеров.

В сентябре 2019 года Popular Mechanics написало, что при надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад.