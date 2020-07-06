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Украина показала «масштабнейшее» наступление с оружием из США и Турции

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: www.peoplesproject.com

Вооруженные силы Украины провели масштабнейшие за последние годы военные учения, в которых были задействованы новейшие образцы оружия, в том числе полученные от западных партнеров. Соответствующее видео мероприятия, прошедшего под Ровно, выложило на YouTube информационно-консалтинговое агентство Defense Express.



В комментарии под роликом сообщается, что в ходе учений отрабатывалось наступление на позиции противника. Среди техники, задействованной в мероприятии, значились турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 и американский противотанковый комплекс FGM-148 Javelin, а также украинские танки, системы противовоздушной обороны и дроны.

Там же отмечается, что контроль за войсками осуществлялся с использованием автоматизированных систем управления.

В июле Defense Express опубликовало ролик, в котором было показано, как Вооруженные силы Украины впервые испытали ударно-разведывательный дрон Bayraktar ТВ2 турецкого производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
БПЛА
Военные учения
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