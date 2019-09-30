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30.09.2019
Lenta.ru

В США назвали Javelin средством "унижения" России в войне с Украиной

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Источник изображения: Фото: US Army / Globallookpress.com

При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.

Американский журнал уверяет, что в конфликте на юго-востоке Украины участвуют российские военные, техника которых может столкнуться с ПТРК. В публикации отмечается, что FGM-148 Javelin способен уничтожить, например, танки Т-90 и Т-72, а также боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3.

"Правильное использование, а Javelin очень прост в использовании, может означать уничтожение десятков бронированных машин, если российские войска снова развернутся на запад. Это может привести к череде унизительных, деморализующих поражений российских войск и их доверенных лиц", — утверждает издание.

Ранее в сентябре военный атташе посольства Украины в США полковник Андрей Ординович сообщил, что уровень поражения украинских подразделений после оснащения американскими радиолокационными станциями (РЛС) AN/TPQ-53 снизился с 47 до 18 процентов. В том же месяце в Raytheon заявили, что надежность FGM-148 Javelin превышает 94 процента.

Также в сентябре стало известно, что FGM-148 Javelin, интегрированный в дистанционно управляемую станцию PROTECTOR Common Remotely Operated Weapon Station (CROWS) на гусеничном беспилотнике Titan, успешно испытан на тестовой площадке Редстоун (штат Алабама) Армии США.

В апреле 2018 года Украина от США получила 35 комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним. Президент Украины Владимир Зеленский в июльском разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявлял, что Киев готов приобрести дополнительную партию Javelin.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
БМП-2
БМП-3
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Персоны
Трамп Дональд
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