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Украина отстрелялась «комплексом унижения» России

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ПТРК FGM-148 Javelin
ПТРК FGM-148 Javelin.
Источник изображения: defensenews.com

Вооруженные силы Украины провели стрельбы из противотанкового комплекса FGM-148 Javelin американского производства. Соответствующий ролик опубликован «Военным телевидением Украины» на YouTube.

В комментарии к видео отмечается, что под Ровно FGM-148 Javelin стрелял по мишени вместе с противотанковым ракетным комплексом «Стугна-П» украинской разработки.



В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.

В июле 2020 года Вооруженные силы Украины провели масштабнейшие за последние годы военные учения, в которых были задействованы новейшие образцы оружия, в том числе полученные от западных партнеров.

В сентябре 2019 года Popular Mechanics написало, что при надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
Военные учения
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