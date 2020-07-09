У американских военных проблема: Россия и Китай создают гиперзвуковое оружие (The National Interest, США)

Эксперт подробно останавливается на системах гиперзвукового оружия, разработанных в России и Китае. Автор признает, что сегодня обе страны по данному направлению обгоняют американцев. Какие меры собирается принять Пентагон, и что такое «космический сенсорный слой» - читайте в статье.

Поможет ли новое поколение ПРО?

5 июня Агентство космического развития (АКР), новое подразделение Пентагона по космическим технологиям, запросило разработку усовершенствованной системы слежения для ракетной обороны "космического уровня". Техническое уведомление прибыло без особой помпы или внимания общественности. Но для тех, кто в курсе, это начало крупной стратегической инициативы, которая может обеспечить военное превосходство Америки.

Проблема актуальна. Сегодня превосходство Америки в ракетных технологиях оспаривается - впервые после окончания холодной войны. Наряду с США кинетическое оружие следующего поколения - гиперзвуковые ракеты - разрабатывают Россия и Китай. Системы гиперзвукового оружия предназначены для поражения существующей противоракетной обороны благодаря невероятной скорости, превышающей скорость звука до двадцати семи раз, и высокой маневренности (способность изменять траекторию в полете).

Эффективных контрмер против этого оружия в настоящее время не существует. Поскольку наши противники соответствуют нашему технологическому уровню в этой области - а в некоторых случаях даже его превосходят - Пентагон должен уделять приоритетное внимание исследованиям и разработке защиты от гиперзвукового оружия.

Военная мощь Америки зиждется на ее способности проецировать силу на большие расстояния - то есть доставлять подавляющую силу в виде войск, кораблей, самолетов и ракет в любой уголок мира за короткий промежуток времени. Хотя у наших ближайших конкурентов, России и Китая, этой "экспедиционной" проекции силы нет, гиперзвуковое оружие дает их вооруженным силам мощный инструмент преграждения доступа или блокирования зоны (A2AD), позволяя сдерживать развертывание сил США и даже угрожать "обезглавливающим" первым ударом. Неудивительно, что Россия и Китай - и даже конкуренты второго уровня, вроде Ирана и Северной Кореи - активно внедряют эту уравнительную технологию.

Гиперзвуковое оружие давно сошло с чертежной доски и уже используется нашими противниками. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) на военном параде 2019 года продемонстрировала гиперзвуковой планирующий летательный аппарат (ГПЛА) средней дальности DF-ZF, установленный на стандартной баллистической ракете средней дальности DF-17. Хотя официально система вооружена обычной боеголовкой и предназначена для уничтожения неподвижных целей, эксперты полагают, что она может быть с легкостью оснащена ядерными боеголовками. Кроме того сообщается, что находятся в разработке и противокорабельные "убийцы авианосцев" DF-ZF. С дальностью 2 500 км и максимальной скоростью 10 Мах - в сочетании с чрезвычайной маневренностью в полете - DF-ZF разработаны специально для поражения противоракетной обороны США, включая ПРО Aegis, которая защищает наши корабли, или THAAD, которая прикрывает союзную Южную Корею.

По словам экспертов, гиперзвуковой планирующий летательный аппарат DF-ZF продемонстрировал высокую степень точности при испытаниях, причем боеголовки приземлились "в пределах нескольких метров" от цели. Что еще важнее, прототип DF-ZF способен уходить из-под удара в полете, оставляя противнику "мало времени на реакцию".

Китайские чиновники своих достижений в этой области не стесняются - наоборот, превратив гиперзвуковое оружие в предмет национальной гордости. На конференции по гиперзвуку 2017 года в Сямыне китайские ученые представили по этой теме более 250 статей - почти в десять раз больше, чем американцы. Известно, что за десятилетие между 2008 и 2018 годами Китай провел примерно в двадцать раз больше испытаний гиперзвукового оружия, чем США.

Не отставая от южного соседа, Россия разрабатывает собственный гиперзвуковой арсенал. 27 декабря 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил развертывание первой в стране гиперзвуковой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Авангард", назвав это "знаковым событием". Российские лидеры возлагают на нее большие надежды, а президент России Владимир Путин похвастался, что "Авангард" способен обходить как существующие, так и перспективные системы ПРО. Этот оптимизм вполне уместен, и на испытаниях в декабре 2018 года ракета успешно поразила цель на расстоянии около 6 тысяч км, двигаясь по "зигзагообразной" траектории со скоростью 27 Мах.

Технологически "Авангард", по-видимому, совершеннее его китайского аналога. Запущенный МБР РС-28 "Сармат", "Авангард" отсоединяется высоко над атмосферой и затем "скользит" к цели. Кроме того, Россия близка к тому, чтобы развернуть гиперзвуковую баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал", которая, как сообщается, будет развивать скорость до 10 Мах.

Пришпоренные прогрессом конкурентов, США возобновляют собственную программу гиперзвукового оружия времен холодной войны. Пентагон запросил у Конгресса 2 миллиарда 865 миллионов долларов на финансирование гиперзвукового оружия в 2021 году - на 13% больше по сравнению с общей суммой за 2020 финансовый год (2 миллиарда 508 миллионов долларов). Запрос включает в себя финансирование исследований систем наступательного вооружения - в том числе гиперзвуковую систему на грузовике, ракеты для подводных лодок и надводных кораблей и оружие воздушного базирования.

Требуется владение обстановкой

Разработка гиперзвуковой обороны финансируется гораздо скромнее - по крайней мере, пока. Так, на разработку датчика космического гиперзвукового и баллистического слежения (HBTSS) - совместный проект Агентства по противоракетной обороне США и АКР - в настоящий момент уходит лишь малая часть бюджетов этих учреждений на "развитие космических технологий и создание прототипов".

Тем не менее, учитывая способность гиперзвуковых систем обнаруживать лазейки в обороне - проходя под радиолокационными горизонтами и оставаясь вне зоны действия перехватчиков, пока не останется времени для реагирования - даже для попытки перехвата необходим новый метод отслеживания. На самом деле этого можно достичь лишь благодаря группировке датчиков на низкой околоземной орбите, как это предусмотрено программой HBTSS. В эту группировку датчиков войдут около 120 спутников, что позволит постоянно и гарантированно обнаруживать цели независимо от их курса или скорости. Такая система будет "опекать" любые цели с момента запуска и предоставлять перехватчикам необходимые данные в режиме реального времени, когда на счету каждая миллисекунда.

Проблема насущна. Традиционные системы обороны США - например, наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета, Aegis BMD и THAAD, в настоящее время просто не приспособлена для защиты от гиперзвуковой угрозы. Традиционная противоракетная оборона - по сути это стрелять пулей по другой пуле - сама по себе задача сложная и требует отслеживания целей, высокоскоростной передачи данных и перехвата. Скорость и маневренность гиперзвуковых ракет намного усложняют эту задачу. Размещенный в космосе слой [датчиков] улучшит владение ситуацией и даст существующим системам шанс побороться с угрозой. Более того, плюсы космического сенсорного слоя не ограничатся противоракетной обороной. Все без исключения подразделения вооруженных сил США выиграют от способности лучше отслеживать безопасность боевых единиц (от кораблей до войск и самолетов) в общей, интегрированной системе.

Возможность запустить такую систему находится в руках Конгресса. При надлежащем финансировании исследований и разработок законодатели смогут гарантировать, что США превратят космическое зондирование в реальность - причем, опережая противников.

Джеймс Грант - младший научный сотрудник Американского совета по внешней политике в Вашингтоне

Джеймс Грант (James Grant)